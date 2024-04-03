На знаменитой картине да Винчи обнаружили существующий на самом деле объект — фото

Леонардо да Винчи и Мона Лиза. Изображение: Новини.LIVE

Знаменитая картина итальянского художника Леонардо да Винчи Мона Лиза скрывает немало секретов и окутана мистикой. Однако ученые то и дело открывают новые тайны, зашифрованные художником. В этот раз ученому удалось обнаружить на холсте объект, существующий в реальной жизни и раскрыть место, где была нарисована Джоконда.

Так, итальянский историк искусства и глава Национального комитета оценки культурного наследия Сильвано Винчетти утверждает, что нашел ответ в своем новом исследовании с помощью фотографий из дрона и исторических документов, пишет издание Historia.

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Мост, который виден на заднем плане картины да Винчи, больше не таинственный объект. Исследователь пришел к выводу, что это этрусско-римский мост Ромито ди Латерина в провинции Ареццо в Тоскане, Италия.

Если хорошо присмотреться, его можно заметить над левым плечом Моны Лизы. Раскрытие подлинного расположения моста, открывает нам место, где Леонардо да Винчи рисовал Джоконду.

Мост Ромито на картине Мона Лиза. Изображение: Le Rocca Cultural Association

Сегодня от моста Ромито осталась лишь одна арка, но в период между 1501 и 1503 годами у него была значительная транспортная нагрузка.

Этот мост, возведенный римлянами, включал четыре арки и являлся частью дороги, сокращавшей путь между Ареццо, Фьезоле и Флоренцией. Именно в этот период выдающийся художник проживал в регионе, работая сначала для Чезаре Борджиа, а затем для гонфалоньера Флорентийской республики Пьера Содерини.

Окончательно доказать, что это именно мост Ромито помогли другие исторические документы, которые подтвердили, что Леонардо часто посещал эту местность, особенно Фьезоле, где он находился вместе со своим дядей-священником Амадори.

Снятые дроном изображения пейзажа обнаружили многочисленные соответствия с описанием моста да Винчи, включая особенности рельефа местности и извилистое течение реки Арно, равно как это изображено на картине.

Исследование также включало виртуальную реконструкцию моста, подтвердившую его сходство с изображением на портрете.

Помимо этого анализ всех имеющихся данных помог подтвердить, что пейзаж, изображенный в левой части портрета Моны Лизы, представляет собой комплекс скал в верхней части долины реки Арно. Леонардо да Винчи запечатлел это также в своей знаменитой рукописи Кодексе Хаммера (или Кодексе Лейстера), датированном периодом между 1506 и 1510 годами.

Скалистый пейзаж возле моста Ромито. Изображение: Le Rocca Cultural Association

Интересно, что Сильвано Винчети обнаружил другой портрет, возможно предшествующий Джоконде, выставленной в Лувре, и подтвердил версию Джорджо Вазари, что на изображении в образе Моны Лизы — Лиза Герардини, жена зажиточного флорентийского купца Франческо дель Джокондо.

Следует отметить, что эти открытия не только помогают глубже понять контекст и историю создания одного из самых загадочных произведений искусства, но и демонстрируют, как современные технологии могут открывать новые горизонты в исторических и художественных исследованиях.

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