Новая функция в приложении "Действие" - как работает шеринг

Шеринг документов в приложении Дія — для чего нужен и как работает
В украинском мобильном приложении "Дія" появился новый функционал — шеринг документов. С помощью этого сервиса пользователь может пересылать электронные копии своих документов в необходимые учреждения, не тратя время на сканирование, копирование или распечатку бумаг.
О новинке рассказывается в телеграмм-канале приложения "Дія".
Копии каких документов можно отправить из "Дії"
Украинцы, у которых установлено приложение, могут пересылать копию ID-карты, загранпаспорта, свидетельства о рождении, справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ), водительского удостоверения, техпаспорта, студенческого билета, документов об образовании.
Как работает шеринг документов
Компания, которой нужна, скажем, копия вашего паспорта, отправляет вам соответствующий запрос. Его следует подтвердить в приложении. После этого копия будет отправлена в организацию.
Чтобы самостоятельно отправить копию документа через "Дію", необходимо:
- иметь в "Дії" документ, копию которого хотите отправить, важно активировать "Дію. Подпись";
- компания, которая будет получать электронную копию, должна настроить у себя возможность получать копии через "Дію".
Напомним, 24 апреля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №10380. Проект предусматривает растаможку автомобилей в приложении "Дія".
Ранее мы сообщали, что украинцам доступны компенсации за трудоустройство переселенцев через государственный портал "Дія". Размер компенсации – 8 тысяч гривен.
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