Новая функция в приложении "Действие" - как работает шеринг

Мужчина держит в руке смартфон с приложением "Дія". Фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина

В украинском мобильном приложении "Дія" появился новый функционал — шеринг документов. С помощью этого сервиса пользователь может пересылать электронные копии своих документов в необходимые учреждения, не тратя время на сканирование, копирование или распечатку бумаг.

О новинке рассказывается в телеграмм-канале приложения "Дія".

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Украинцы, у которых установлено приложение, могут пересылать копию ID-карты, загранпаспорта, свидетельства о рождении, справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ), водительского удостоверения, техпаспорта, студенческого билета, документов об образовании.

Telegram/Дія

Как работает шеринг документов

Компания, которой нужна, скажем, копия вашего паспорта, отправляет вам соответствующий запрос. Его следует подтвердить в приложении. После этого копия будет отправлена в организацию.

Чтобы самостоятельно отправить копию документа через "Дію", необходимо:

иметь в "Дії" документ, копию которого хотите отправить, важно активировать "Дію. Подпись";

компания, которая будет получать электронную копию, должна настроить у себя возможность получать копии через "Дію".

Напомним, 24 апреля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №10380. Проект предусматривает растаможку автомобилей в приложении "Дія".

Ранее мы сообщали, что украинцам доступны компенсации за трудоустройство переселенцев через государственный портал "Дія". Размер компенсации – 8 тысяч гривен.