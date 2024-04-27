Нова функція у додатку "Дія" — як працює шеринг

Чоловік тримає у руці смартфон з додатком "Дія". Фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна

В українському мобільному додатку "Дія" з'явився новий фунціонал — шеринг документів. За допомогою цього сервісу користувач може пересилати електронні копії своїх документів до необхідних установ, не витрачаючи час на сканування, копіювання чи роздрук паперів.

Про новинку розповідається у телеграм-каналі застосунку "Дія".

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Українці, в яких встановлений додаток, можуть пересилати копію ID-карти, закордонного паспорта, свідоцтва про народження, довідки внутрішньо переміщених осіб (ВПО); водійського посвідчення, техпаспорта, студентського квитка, документів про освіту.

Telegram/Дія

Як працює шеринг документів

Компанія, якій потрібна, скажімо, копія вашого паспорту, надсилає вам відповідний запит. Його слід підтвердити в додатку. Після цього копія буде відправлена до організації.

Щоб самостійно надіслати копію документа через "Дію", необхідно:

мати у "Дії" необхідний вам документ, копію якого бажаєте надіслати. Також важливо активувати "Дія.Підпис";

компанія, яка отримуватиме електронну копію — повинна налаштувати у себе можливість отримувати копії через "Дію".

Нагадаємо, 24 квітня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №10380. Проєкт передбачає розмитнення автомобілів у застосунку "Дія".

Раніше ми повідомляли, що українцям доступні компенсації за працевлаштування переселенців через державний портал "Дія". Розмір компенсації — 8 тисяч гривень.