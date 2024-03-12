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ИИ научился изменять ДНК живых организмов — что ждет человечество

12 марта 2024 20:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
ИИ получил способность изменять ДНК живых существ — как это может повлиять на людей
Искусственный интеллект изменяет ДНК. Фото: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Инновационный искусственный интеллект получил уникальную способность моделировать и проектировать биомолекулы с высокой точностью, вплоть до атомов. Таким образом, нейросеть научилась не только предугадывать возможные изменения в ДНК, но и самостоятельно ее корректировать.

Технологию, получившую название RoseTTAFold All-Atom, разработала команда ученых под руководством доктора Дэвида Бейкера из Вашингтонского университета. Свое уникальное исследование они опубликовали в научном журнале Science.

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Разработка основана на предыдущих достижениях в области нейросетей, в частности на технологии AlphaFold от Google DeepMind и RoseTTAFold от лаборатории Бейкера.

Что умеет инновационная нейросеть

Как рассказали авторы научной работы, RoseTTAFold All-Atom расширяет возможности моделирования белков и других важных биомолекул, таких как ДНК, РНК, а также мелкие молекулы, включая железо.

Новая ИИ-модель способна предусматривать взаимодействие между белками и небелковыми молекулами, проектировать совершенно новые белки, способные связываться с малыми молекулами без предварительного "знания" о них.

В исследовании говорится, что RoseTTAFold All-Atom может создавать белки, способные взаимодействовать с медикаментами, регулировать уровень гема — молекулы, обогащенной железом и необходимой для переноса кислорода в крови, а также белина — химического вещества, используемого растениями и бактериями для поглощения света.

При этом ученые подчеркивают, что эти примеры демонстрируют лишь часть потенциала новой технологии.

 

ИИ получил способность изменять ДНК живых существ – как это может повлиять на людей
Удаление фрагмента ДНК. Фото: istockphoto.com

Для чего искусственный интеллект наделили такими возможностями

Ученые верят, что их технология в будущем может помочь в развитии медицины. В частности, создавать новые терапевтические методы с использованием сложных биомолекулярных структур.

Если говорить о рисках, то они возможны. Правда, пока исследователи надеются на высокую вероятность существенного прогресса во многих научных отраслях. В частности, новая технология может значительно ускорить инновационные разработки в биологии и генной инженерии.

Ранее мы писали, что ученые подсадили вирус искусственному интеллекту, чтобы узнать будущие риски.

Напомним, мы рассказывали, что ученые подарили работам способность испытывать боль и реагировать на опасность.

Также мы сообщали, что исследователи хотят вырастить человека в искусственной матке.

искусственный интеллект
ученые
технологии
ДНК
живые организмы

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