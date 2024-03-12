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Штучний інтелект навчився змінювати ДНК живих організмів — що чекає людство

12 березня 2024 20:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
ШІ отримав здатність змінювати ДНК живих істот — як це може вплинути на людей
Штучний інтелект змінює ДНК. Фото: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Інноваційний штучний інтелект отримав унікальну здатність моделювати та проєктувати біомолекули з високою точністю, аж до атомів. Таким чином нейромережа навчилася не тільки передбачати можливі зміни у ДНК, а й самостійно її корегувати.  

Технологію, що отримала назву RoseTTAFold All-Atom, розробила команда науковців під керівництвом доктора Девіда Бейкера з Вашингтонського університету. Своє унікальне дослідження вони опублікували в науковому журналі Science

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Розробка заснована на попередніх досягненнях у галузі нейромереж, зокрема на технології AlphaFold від Google DeepMind і RoseTTAFold від лабораторії Бейкера.

Що вміє інноваційна нейромережа 

Як розповіли автори наукової праці, RoseTTAFold All-Atom розширює можливості моделювання білків та інших важливих біомолекул, як-от ДНК, РНК, а також дрібних молекул, включно із залізом. 

Нова ШІ-модель здатна передбачати взаємодії між білками та небілковими молекулами, проєктувати абсолютно нові білки, здатні зв’язуватися з малими молекулами без попереднього "знання" про них.

У дослідженні йдеться про те, що RoseTTAFold All-Atom може створювати білки, здатні взаємодіяти з медикаментами, регулювати рівень гема — молекули, збагаченої залізом і необхідної для перенесення кисню в крові, а також біліну — хімічної речовини, що використовується рослинами та бактеріями для поглинання світла.

При цьому вчені підкреслюють, ці приклади демонструють лише частину потенціалу нової технології.

 

ШІ отримав здатність змінювати ДНК живих істот — як це може вплинути на людей
Вилучення фрагмента ДНК. Фото: istockphoto.com

Для чого штучний інтелект наділили такими можливостями

Науковці вірять, що їх технологія у майбутньому може неабияк допомогти у розвитку медицини. Зокрема, створювати нові терапевтичні методи з використанням складних біомолекулярних структур.

Якщо говорити про ризики, то вони можливі. Правда, поки що дослідники сподіваються на високу ймовірність істотного прогресу у багатьох наукових галузях. Зокрема, нова технологія може значно прискорити інноваційні розробки у біології та генній інженерії.

Раніше ми писали, що вчені підсадили вірус штучному інтелекту, щоб дізнатися про майбутні ризики. 

Нагадаємо, ми розповідали, що науковці подарували роботам здатність відчувати біль і реагувати на небезпеку.

Також ми повідомляли, що дослідники хочуть виростити людину у штучній матці. 

штучний інтелект
вчені
технології
ДНК
живі організми

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