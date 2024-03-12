ШІ отримав здатність змінювати ДНК живих істот — як це може вплинути на людей

Штучний інтелект навчився змінювати ДНК живих організмів — що чекає людство
Інноваційний штучний інтелект отримав унікальну здатність моделювати та проєктувати біомолекули з високою точністю, аж до атомів. Таким чином нейромережа навчилася не тільки передбачати можливі зміни у ДНК, а й самостійно її корегувати.
Технологію, що отримала назву RoseTTAFold All-Atom, розробила команда науковців під керівництвом доктора Девіда Бейкера з Вашингтонського університету. Своє унікальне дослідження вони опублікували в науковому журналі Science.
Розробка заснована на попередніх досягненнях у галузі нейромереж, зокрема на технології AlphaFold від Google DeepMind і RoseTTAFold від лабораторії Бейкера.
Що вміє інноваційна нейромережа
Як розповіли автори наукової праці, RoseTTAFold All-Atom розширює можливості моделювання білків та інших важливих біомолекул, як-от ДНК, РНК, а також дрібних молекул, включно із залізом.
Нова ШІ-модель здатна передбачати взаємодії між білками та небілковими молекулами, проєктувати абсолютно нові білки, здатні зв’язуватися з малими молекулами без попереднього "знання" про них.
У дослідженні йдеться про те, що RoseTTAFold All-Atom може створювати білки, здатні взаємодіяти з медикаментами, регулювати рівень гема — молекули, збагаченої залізом і необхідної для перенесення кисню в крові, а також біліну — хімічної речовини, що використовується рослинами та бактеріями для поглинання світла.
При цьому вчені підкреслюють, ці приклади демонструють лише частину потенціалу нової технології.
Для чого штучний інтелект наділили такими можливостями
Науковці вірять, що їх технологія у майбутньому може неабияк допомогти у розвитку медицини. Зокрема, створювати нові терапевтичні методи з використанням складних біомолекулярних структур.
Якщо говорити про ризики, то вони можливі. Правда, поки що дослідники сподіваються на високу ймовірність істотного прогресу у багатьох наукових галузях. Зокрема, нова технологія може значно прискорити інноваційні розробки у біології та генній інженерії.
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