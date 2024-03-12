Ученые узнали, сколько на самом деле воды скрыто в коре Земли

Вода на планете Земля. Фото: shutterstock.com

Более 70% поверхности Земли покрыто водой. Это общедоступный факт. Но сколько на самом деле скрыто в земной коре — вопрос из сверхсложных. И только сейчас ученым удалось сделать точные подсчеты.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, под землей в почве или в порах скал содержится больше земной воды, чем в ледовых шапках и ледниках Земли. Пишет Live Science.

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В данной научной работе рассматривались подземные воды в пределах верхних 10 км земной коры. А также были включены осадочные породы, более пористые, чем кристаллические.

Так, по словам ведущего автора исследования, гидрогеолога Гранта Фергюсона из Университета Саскачевана, в земной коре примерно 43,9 млн км3.

Для сравнения:

лед в Антарктиде содержит около 6,5 млн. км3 воды;

воды; лед в Гренландии около 3 млн км3 ;

; в ледниках за пределами Антарктиды и Гренландии 158 тыс. км3 ;

; все океаны Земли 1,3 млрд км3.

Таким образом, после океанов, подземные воды являются крупнейшим резервуаром воды в мире.

Глубоководная траншея в Марианской впадине. Фото: istockphoto.com

Для питья и орошения используются неглубокие водоносные горизонты подземных вод, преимущественно пресные. В отличие от этого, глубокие грунтовые воды соленые и не могут легко циркулировать или вытекать на поверхность, что значительно отличает их от остальной воды планеты.

А относительная изоляция глубоких подземных вод означает, что в некоторых местах этот рассол был заключен в течение очень долгих промежутков времени.

Кроме того, эти древние воды могут поддерживать микробные экосистемы, все еще активные сегодня. Такие глубокие биологические сообщества могут пролить свет на то, как развивалась жизнь на нашей планете и как она могла развиваться в других мирах, вероятно, содержащих воду глубоко под своей поверхностью.

Ранее мы рассказывали, что под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь.

Напомним, мы писали, что было названо самое опасное место на Земле, где всегда бьют молнии.

Также мы сообщали, что ученые открыли загадочное явление, происходящее в атмосфере нашей планеты.