Вчені дізналися, скільки насправді води приховано в корі Землі

Вода на планеті Земля. Фото: shutterstock.com

Понад 70% поверхні Землі вкрито водою. Це загальнодоступний факт. Але, скільки насправді приховано в земній корі — питання з надскладних. І лише зараз вченим вдалося зробити точні підрахунки.

Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters, під землею в ґрунті або в порах у скелях утримується більше земної води, ніж у льодових шапках і льодовиках Землі. Пише Live Science.

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У даній науковій праці розглядалися підземні води в межах верхніх 10 км земної кори. А також було включено осадові породи, які є більш пористими, ніж кристалічні.

Так, за словами провідного автора дослідження, гідрогеолога Гранта Фергюсона з Університету Саскачевану, у земній корі приблизно 43,9 млн км3.

Для порівняння:

лід в Антарктиді містить близько 6,5 млн км3 води;

води; лід у Гренландії близько 3 млн км3 ;

; в льодовиках за межами Антарктиди та Гренландії 158 тис. км3 ;

; усі океани Землі 1,3 млрд км3.

Таким чином, після океанів, підземні води є найбільшим резервуаром води у світі.

Глибоководна траншея у Маріанській западині. Фото: istockphoto.com

Для пиття та зрошення використовуються неглибокі водоносні горизонти підземних вод, переважно прісні. На відміну від цього, глибокі ґрунтові води солоні та не можуть легко циркулювати або витікати на поверхню, що значно відрізняє їх від решти води планети.

А відносна ізоляція глибоких підземних вод означає, що в деяких місцях цей розсіл був ув’язнений впродовж надзвичайно довгих проміжків часу.

Крім того, ці стародавні води можуть підтримувати мікробні екосистеми, які все ще активні сьогодні. Такі глибокі біологічні спільноти можуть пролити світло на те, як розвивалося життя на нашій планеті та як воно могло розвиватися в інших світах, які, ймовірно, містять воду глибоко під своєю поверхнею.

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