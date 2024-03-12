Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Скільки насправді води ховається у корі планети Земля — вчені вразили відкриттям arrow

Скільки насправді води ховається у корі планети Земля — вчені вразили відкриттям

12 березня 2024 17:44
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Вчені дізналися, скільки насправді води приховано в корі Землі
Вода на планеті Земля. Фото: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Понад 70% поверхні Землі вкрито водою. Це загальнодоступний факт. Але, скільки насправді приховано в земній корі — питання з надскладних. І лише зараз вченим вдалося зробити точні підрахунки. 

Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters, під землею в ґрунті або в порах у скелях утримується більше земної води, ніж у льодових шапках і льодовиках Землі. Пише Live Science.

Читайте також:

У даній науковій праці розглядалися підземні води в межах верхніх 10 км земної кори. А також було включено осадові породи, які є більш пористими, ніж кристалічні.

Так, за словами провідного автора дослідження, гідрогеолога Гранта Фергюсона з Університету Саскачевану, у земній корі приблизно 43,9 млн км3.

Для порівняння:

  • лід в Антарктиді містить близько 6,5 млн км3 води;
  • лід у Гренландії близько 3 млн км3; 
  • в льодовиках за межами Антарктиди та Гренландії 158 тис. км3;
  • усі океани Землі 1,3 млрд км3.

Таким чином, після океанів, підземні води є найбільшим резервуаром води у світі.

 

Вчені дізналися, скільки насправді води приховано в корі Землі
Глибоководна траншея у Маріанській западині. Фото: istockphoto.com

Для пиття та зрошення використовуються неглибокі водоносні горизонти підземних вод, переважно прісні. На відміну від цього, глибокі ґрунтові води солоні та не можуть легко циркулювати або витікати на поверхню, що значно відрізняє їх від решти води планети. 

А відносна ізоляція глибоких підземних вод означає, що в деяких місцях цей розсіл був ув’язнений впродовж надзвичайно довгих проміжків часу. 

Крім того, ці стародавні води можуть підтримувати мікробні екосистеми, які все ще активні сьогодні. Такі глибокі біологічні спільноти можуть пролити світло на те, як розвивалося життя на нашій планеті та як воно могло розвиватися в інших світах, які, ймовірно, містять воду глибоко під своєю поверхнею.

Раніше ми розповідали, що під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя.

Нагадаємо, ми писали, що було названо найнебезпечніше місце на Землі, де завжди б'ють смертельні блискавки.

Також ми повідомляли, що вчені відкрили загадкове явище, яке відбувається в атмосфері нашої планети. 

планета
вода
вчені
дослідження
Земля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше