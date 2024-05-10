Как зарядить телефон без света и повербанка — три неожиданных лайфхака

Зарядка телефона. Фото: myinnergie.com

Уничтожение российскими агрессорами энергетической инфраструктуры заставляет украинцев искать оригинальные способы зарядки гаджетов в отсутствие света. С этой целью можно использовать отработанные электронные сигареты, автомобильные аккумуляторы и даже дрова.

Три нетривиальных метода зарядки смартфонов без повербанка.

Читайте также:

Повербанк своими руками

Собрать самодельный повербанк можно даже из батарей от одноразовых электронных сигарет. Такой гаджет сможет обеспечить достаточный уровень заряда для смартфона, хотя его хватит не надолго.

Заряд от аккумулятора

Часто пользоваться автомобильным аккумулятором для зарядки смартфона не рекомендуют, ведь это может повредить батарею гаджета.

Для зарядки телефона необходимо снизить напряжение батареи с 12 В до 5 В и соединить все элементы системы.

Энергия дров

Уличное зарядное устройство генерирует энергию сожжением дров. Интересно, что от такой печки можно зарядить не только смартфон, но и повербанк, планшет и даже ноутбук.

Ранее мы писали, как правильно выбрать повербанк. Также представили ТОП-10 зарядок для ноутбуков и смартфонов с поддержкой USB-C.