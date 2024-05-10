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Способи аварійної зарядки телефона, коли немає світла — три цікаві лайфхаки

10 травня 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Як зарядити телефон без світла й повербанка — три несподіваних лайфхаки
Зарядження телефона. Фото: myinnergie.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Нищення російськими агресорами енергетичної інфраструктури змушує українців шукати оригінальні способи зарядки гаджетів за відсутності світла. З цією метою можна використовувати відпрацьовані електронні сигарети, автомобільні акумулятори й навіть дрова.

Три нетривіальних методи зарядки смартфонів без повербанка.

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Повербанк своїми руками

Зібрати саморобний повербанк можна навіть з батарей від одноразових електронних цигарок. Такий гаджет зможе забезпечити достатній рівень заряду для смартфона, хоча його й вистачить не на довго.

 

Заряд від акумулятора

Часто користуватися автомобільним акумулятором для зарядки смартфона не радять, адже це може пошкодити батарею гаджета.

Для зарядки телефона треба знизити напругу батареї з 12 В до 5 В та з’єднати всі елементи системи.

 

Енергія дров

Вуличний зарядний пристрій генерує енергію зі спалення дров. Цікаво що від такої пічки можна зарядити не лише смартфон, алей повербанк, планшет та навіть ноутбук.

 

Раніше ми писали, як правильно вибрати повербанк. Також представили ТОП 10 зарядок для ноутбуків та смартфонів з підтримкою USB-C.

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