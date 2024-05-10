Як зарядити телефон без світла й повербанка — три несподіваних лайфхаки

Зарядження телефона. Фото: myinnergie.com

Нищення російськими агресорами енергетичної інфраструктури змушує українців шукати оригінальні способи зарядки гаджетів за відсутності світла. З цією метою можна використовувати відпрацьовані електронні сигарети, автомобільні акумулятори й навіть дрова.

Три нетривіальних методи зарядки смартфонів без повербанка.

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Зібрати саморобний повербанк можна навіть з батарей від одноразових електронних цигарок. Такий гаджет зможе забезпечити достатній рівень заряду для смартфона, хоча його й вистачить не на довго.

Заряд від акумулятора

Часто користуватися автомобільним акумулятором для зарядки смартфона не радять, адже це може пошкодити батарею гаджета.

Для зарядки телефона треба знизити напругу батареї з 12 В до 5 В та з’єднати всі елементи системи.

Енергія дров

Вуличний зарядний пристрій генерує енергію зі спалення дров. Цікаво що від такої пічки можна зарядити не лише смартфон, алей повербанк, планшет та навіть ноутбук.

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