Складной iPhone, AR-очки и прочее — инсайдеры о планах Apple до 2027 года

Стали известны планы Apple до 2027 года — складной iPhone, AR-очки и прочее
Инсайдер @Tech_Reve опубликовал на X дорожную карту продуктов Apple, полученную, как заявлено, от Samsung Securities. Эта дорожная карта показывает, когда пользователи увидят ряд долгожданных гаджетов компании.
Об этом написала Phone Arena.
Настоящая ли дорожная карта
Документ выглядит составленным в прошлом году, так как включает прогнозы на 2023 год, в частности перископный зум (объектив Tetraprism можно найти в iPhone 15 Pro Max), титановый корпус для моделей iPhone 15 Pro и т.д.
В этом году в дорожной карте упоминается уже состоявшийся выпуск Vision Pro, модели OLED iPad Pro, которые должны выпустить в конце этого или следующего месяца.
Говорится и об увеличении размеров экранов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а также о перископном зуме для обеих моделей Pro в 2023 году.
Планы на 2025 год
- Выпуск iPhone SE 4 с 6,1-дюймовым дисплеем OLED и 48 МП тыльной камерой.
- Тройная 48 МП камера и 12 ГБ оперативной памяти в линейке iPhone 17 Pro.
Чего ждать в 2026 году
- Первый складной iPhone с 6-дюймовым дисплеем на крышке и 8-дюймовым внутренним экраном.
- Линейка OLED iPad Air с 8,4-дюймовой и 10,9-дюймовой моделями.
- OLED MacBook с 14-дюймовым и 16-дюймовым вариантами.
Грандиозный 2027-й
- AR-очки Apple Glasses получат 1,4-дюймовые RGB-экраны, которые будут либо MicroOLED, либо MicroLED.
- Складной iPad должен выйти с 20-дюймовым дисплеем.
До этого известный эксперт Минг-Чи Куо из TF International заявил, что складной 20,3-дюймовый MacBook находится в разработке и поступит в массовое производство в 2027 году.
Ранее мы писали, зачем Apple увеличит дисплей iPhone 16 Pro. Также сообщалось, каким будет будущий iPhone 16 Pro Max.
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