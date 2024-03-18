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Стали известны планы Apple до 2027 года — складной iPhone, AR-очки и прочее

18 марта 2024 19:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Складной iPhone, AR-очки и прочее — инсайдеры о планах Apple до 2027 года
Apple готовит много удивительных гаджетов. Фото: 91mobiles.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Инсайдер @Tech_Reve опубликовал на X дорожную карту продуктов Apple, полученную, как заявлено, от Samsung Securities. Эта дорожная карта показывает, когда пользователи увидят ряд долгожданных гаджетов компании.

Об этом написала Phone Arena.

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Настоящая ли дорожная карта

Документ выглядит составленным в прошлом году, так как включает прогнозы на 2023 год, в частности перископный зум (объектив Tetraprism можно найти в iPhone 15 Pro Max), титановый корпус для моделей iPhone 15 Pro и т.д.

В этом году в дорожной карте упоминается уже состоявшийся выпуск Vision Pro, модели OLED iPad Pro, которые должны выпустить в конце этого или следующего месяца.

Говорится и об увеличении размеров экранов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а также о перископном зуме для обеих моделей Pro в 2023 году.

 

Стали известны планы Apple к 2027 году - складной iPhone, AR-очки и прочее - фото 1
Скриншот: X/@Tech_Reve

Планы на 2025 год

  • Выпуск iPhone SE 4 с 6,1-дюймовым дисплеем OLED и 48 МП тыльной камерой.
  • Тройная 48 МП камера и 12 ГБ оперативной памяти в линейке iPhone 17 Pro.

Чего ждать в 2026 году

  • Первый складной iPhone с 6-дюймовым дисплеем на крышке и 8-дюймовым внутренним экраном.
  • Линейка OLED iPad Air с 8,4-дюймовой и 10,9-дюймовой моделями.
  • OLED MacBook с 14-дюймовым и 16-дюймовым вариантами.

Грандиозный 2027-й

  • AR-очки Apple Glasses получат 1,4-дюймовые RGB-экраны, которые будут либо MicroOLED, либо MicroLED.
  • Складной iPad должен выйти с 20-дюймовым дисплеем.

До этого известный эксперт Минг-Чи Куо из TF International заявил, что складной 20,3-дюймовый MacBook находится в разработке и поступит в массовое производство в 2027 году.

Ранее мы писали, зачем Apple увеличит дисплей iPhone 16 Pro. Также сообщалось, каким будет будущий iPhone 16 Pro Max.

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