Складаний iPhone, AR-окуляри та інше — інсайдери про плани Apple до 2027 року

Apple готує багато дивовижних гаджетів. Фото: 91mobiles.com

Інсайдер @Tech_Reve опублікував на X дорожню карту продуктів Apple, яка була отримана, як заявлено, від Samsung Securities. Ця дорожня карта показує, коли користувачі побачать низку довгоочікуваних гаджетів компанії.

Про це написала Phone Arena.

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Чи справжня дорожня карта

Документ має вигляд складеного до минулого року, позаяк включає прогнози на 2023 рік, зокрема перископний зум (об'єктив Tetraprism можна знайти в iPhone 15 Pro Max), титановий корпус для моделей iPhone 15 Pro тощо.

Цього року в дорожній карті згадується випуск Vision Pro, який вже відбувся, моделі OLED iPad Pro, які мають випустити наприкінці цього або наступного місяця.

Говориться й про збільшення розмірів екранів iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max, а також про перископний зум для обох моделей Pro у 2023 році.

Скриншот: X/@Tech_Reve

Плани на 2025 рік

Випуск iPhone SE 4 з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм і 48 МП тильною камерою.

Потрійна 48 МП камера та 12 ГБ оперативки в лінійці iPhone 17 Pro.

Чого чекати у 2026 році

Перший складний iPhone з 6-дюймовим дисплеєм на кришці та 8-дюймовим внутрішнім екраном.

Лінійка OLED iPad Air з 8,4-дюймовою та 10,9-дюймовою моделями.

OLED MacBook з 14-дюймовим та 16-дюймовим варіантами.

Грандіозний 2027-й

AR-окуляри Apple Glasses отримають 1,4-дюймові RGB-екрани, які будуть або MicroOLED, або MicroLED.

Складний iPad має вийти з 20-дюймовим дисплеєм.

Раніше відомий експерт Мінг-Чі Куо з TF International заявив, що складний 20,3-дюймовий MacBook знаходиться в розробці та надійде в масове виробництво у 2027 році.

Раніше ми писали, навіщо Apple збільшить дисплей iPhone 16 Pro. Також повідомляли, яким буде майбутній iPhone 16 Pro Max.