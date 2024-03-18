Складаний iPhone, AR-окуляри та інше — інсайдери про плани Apple до 2027 року

Стали відомі плани Apple до 2027 року — складаний iPhone, AR-окуляри та інше
Інсайдер @Tech_Reve опублікував на X дорожню карту продуктів Apple, яка була отримана, як заявлено, від Samsung Securities. Ця дорожня карта показує, коли користувачі побачать низку довгоочікуваних гаджетів компанії.
Про це написала Phone Arena.
Чи справжня дорожня карта
Документ має вигляд складеного до минулого року, позаяк включає прогнози на 2023 рік, зокрема перископний зум (об'єктив Tetraprism можна знайти в iPhone 15 Pro Max), титановий корпус для моделей iPhone 15 Pro тощо.
Цього року в дорожній карті згадується випуск Vision Pro, який вже відбувся, моделі OLED iPad Pro, які мають випустити наприкінці цього або наступного місяця.
Говориться й про збільшення розмірів екранів iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max, а також про перископний зум для обох моделей Pro у 2023 році.
Плани на 2025 рік
- Випуск iPhone SE 4 з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм і 48 МП тильною камерою.
- Потрійна 48 МП камера та 12 ГБ оперативки в лінійці iPhone 17 Pro.
Чого чекати у 2026 році
- Перший складний iPhone з 6-дюймовим дисплеєм на кришці та 8-дюймовим внутрішнім екраном.
- Лінійка OLED iPad Air з 8,4-дюймовою та 10,9-дюймовою моделями.
- OLED MacBook з 14-дюймовим та 16-дюймовим варіантами.
Грандіозний 2027-й
- AR-окуляри Apple Glasses отримають 1,4-дюймові RGB-екрани, які будуть або MicroOLED, або MicroLED.
- Складний iPad має вийти з 20-дюймовим дисплеєм.
Раніше відомий експерт Мінг-Чі Куо з TF International заявив, що складний 20,3-дюймовий MacBook знаходиться в розробці та надійде в масове виробництво у 2027 році.
Раніше ми писали, навіщо Apple збільшить дисплей iPhone 16 Pro. Також повідомляли, яким буде майбутній iPhone 16 Pro Max.
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