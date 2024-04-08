Почему в Бермудском треугольнике исчезают корабли — ученые раскрыли тайну

Тайна исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Фото: shutterstock.com

Самый таинственный участок Атлантического океана находится между Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и небольшой частью Флориды. Он всем известен под названием Бермудский треугольник. Здесь загадочно исчезали десятки кораблей, самолетов и людей. Были выдвинуты десятки теорий о том, почему это происходит. Некоторые были даже фантастическими, вроде НЛО.

Открыть загадку Бермудского треугольника смогли исследователи из Саутгемптонского университета, Великобритания. Их новая гипотеза изложена в документальном сериале из трех эпизодов "Загадка Бермудского треугольника", созданном BBC.

Читайте также:

Так, ученые предполагают, что причиной исчезновений в Бермудском треугольнике могут быть огромные волны-убийцы. Эти сверхвысокие волны образуются в результате столкновения нескольких штормов, создавая опасные и смертельные ситуации практически для любых судов.

Они крутые и высокие, как стены воды, и часто налетают неожиданно. Иногда высота волны могут достигать 30 метров.

Эту теорию подтверждают данные Национального управления океанических и атмосферных исследований. Полученная информация говорит о склонности региона к появлению таких волн.

Гигантские волны. Фото: Live Science

Инженеры построили несколько моделей кораблей, в том числе один из кораблей USS Cyclops, пропавший в Бермудском треугольнике в 1918 году с более чем 300 людьми на борту.

Они смоделировали волны-убийцы в волновом резервуаре и обнаружили, что корабли действительно могут быстро утопать, если попали в них.

Бермудский треугольник. Фото: The Bermuda Triangle/History Channel

В то же время ученые отмечают, что общие риски в Бермудском треугольнике не превышают обычные риски океанских путешествий.

Раньше мы писали, в Бермудском треугольнике заметили новые аномалии, угрожающие всему живому.

Напомним, мы рассказывали, что люди действительно не строили Большого Сфинкса. Ученые узнали тайну величественного сооружения.

Также мы сообщали, что в Греции археологи обнаружили затопленный подземный город, подозревают, что это может быть Атлантида.