Почему в Бермудском треугольнике исчезают корабли — ученые раскрыли тайну

Тайна Бермудского треугольника раскрыта — почему на самом деле исчезают корабли
Самый таинственный участок Атлантического океана находится между Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и небольшой частью Флориды. Он всем известен под названием Бермудский треугольник. Здесь загадочно исчезали десятки кораблей, самолетов и людей. Были выдвинуты десятки теорий о том, почему это происходит. Некоторые были даже фантастическими, вроде НЛО.
Открыть загадку Бермудского треугольника смогли исследователи из Саутгемптонского университета, Великобритания. Их новая гипотеза изложена в документальном сериале из трех эпизодов "Загадка Бермудского треугольника", созданном BBC.
Так, ученые предполагают, что причиной исчезновений в Бермудском треугольнике могут быть огромные волны-убийцы. Эти сверхвысокие волны образуются в результате столкновения нескольких штормов, создавая опасные и смертельные ситуации практически для любых судов.
Они крутые и высокие, как стены воды, и часто налетают неожиданно. Иногда высота волны могут достигать 30 метров.
Эту теорию подтверждают данные Национального управления океанических и атмосферных исследований. Полученная информация говорит о склонности региона к появлению таких волн.
Инженеры построили несколько моделей кораблей, в том числе один из кораблей USS Cyclops, пропавший в Бермудском треугольнике в 1918 году с более чем 300 людьми на борту.
Они смоделировали волны-убийцы в волновом резервуаре и обнаружили, что корабли действительно могут быстро утопать, если попали в них.
В то же время ученые отмечают, что общие риски в Бермудском треугольнике не превышают обычные риски океанских путешествий.
Раньше мы писали, в Бермудском треугольнике заметили новые аномалии, угрожающие всему живому.
Напомним, мы рассказывали, что люди действительно не строили Большого Сфинкса. Ученые узнали тайну величественного сооружения.
Также мы сообщали, что в Греции археологи обнаружили затопленный подземный город, подозревают, что это может быть Атлантида.
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