Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Таємниця Бермудського трикутника розкрита — чому насправді зникають кораблі arrow

Таємниця Бермудського трикутника розкрита — чому насправді зникають кораблі

8 квітня 2024 22:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Чому у Бермудському трикутнику зникають кораблі — вчені розкрили таємницю
Таємниця зникнення кораблів у Бермудському трикутнику. Фото: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Найтаємничіша ділянка Атлантичного океану розташована між Бермудськими островами, Пуерто-Ріко та маленькою частиною Флориди. Вона всім відома під назвою Бермудський трикутник. Саме тут загадково зникали десятки кораблів, літаків та людей. Було висунуто десятки теорій про те, чому це відбувається. Деякі були навіть фантастичними, на кшталт НЛО. 

Відкрити загадку Бермудського трикутника змогли дослідники із Саутгемптонського університету, Велика Британія. Їхня нова гіпотеза викладена у документальному серіалі з трьох епізодів "Загадка Бермудського трикутника", створеному BBC. 

Читайте також:

Так, вчені припускають, що причиною зникнень у Бермудському трикутнику можуть бути величезні хвилі-вбивці. Ці надвисокі хвилі утворюються внаслідок зіткнення декількох штормів, створюючи небезпечні та смертельні ситуації практично для будь-яких судів.

Вони круті та високі, як "стіни води", і часто налітають несподівано. Інколи висота хвилі може досягати до 30 метрів. 

Цю теорію підтверджують дані Національного управління океанічних та атмосферних досліджень. Отримана інформація говорить про схильність регіону до появи таких хвиль. 

 

Вчені розгадали таємницю Бермудського трикутника
Гігантська хвиля. Фото: Live Science

Інженери побудували кілька моделей кораблів, у тому числі один із кораблів USS Cyclops, який зник у Бермудському трикутнику в 1918 році з понад 300 людьми на борту.

Вони змоделювали хвилі-вбивці у хвильовому резервуарі та виявили, що кораблі справді можуть швидко тонути, якщо потрапили в них.

 

Чому у Бермудському трикутнику зникають кораблі — вчені розкрили таємницю
Бермудський трикутник. Фото: The Bermuda Triangle/History Channel

Водночас науковці зазначають, що загальні ризики в Бермудському трикутнику не перевищують звичайні ризики океанських подорожей. 

Раніше ми писали, у Бермудському трикутнику помітили нові аномалії, що загрожують усьому живому. 

Нагадаємо, ми розповідали, що люди насправді не будували Великого Сфінкса. Вчені дізналися таємницю величної споруди.

Також ми повідомляли, у Греції археологи виявили затоплене підземне місто, підозрюють, що це може бути Атлантида

наука
океан
Бермудський трикутник
дослідження
таємниця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку