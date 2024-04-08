Чому у Бермудському трикутнику зникають кораблі — вчені розкрили таємницю

Таємниця зникнення кораблів у Бермудському трикутнику. Фото: shutterstock.com

Найтаємничіша ділянка Атлантичного океану розташована між Бермудськими островами, Пуерто-Ріко та маленькою частиною Флориди. Вона всім відома під назвою Бермудський трикутник. Саме тут загадково зникали десятки кораблів, літаків та людей. Було висунуто десятки теорій про те, чому це відбувається. Деякі були навіть фантастичними, на кшталт НЛО.

Відкрити загадку Бермудського трикутника змогли дослідники із Саутгемптонського університету, Велика Британія. Їхня нова гіпотеза викладена у документальному серіалі з трьох епізодів "Загадка Бермудського трикутника", створеному BBC.

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Так, вчені припускають, що причиною зникнень у Бермудському трикутнику можуть бути величезні хвилі-вбивці. Ці надвисокі хвилі утворюються внаслідок зіткнення декількох штормів, створюючи небезпечні та смертельні ситуації практично для будь-яких судів.

Вони круті та високі, як "стіни води", і часто налітають несподівано. Інколи висота хвилі може досягати до 30 метрів.

Цю теорію підтверджують дані Національного управління океанічних та атмосферних досліджень. Отримана інформація говорить про схильність регіону до появи таких хвиль.

Гігантська хвиля. Фото: Live Science

Інженери побудували кілька моделей кораблів, у тому числі один із кораблів USS Cyclops, який зник у Бермудському трикутнику в 1918 році з понад 300 людьми на борту.

Вони змоделювали хвилі-вбивці у хвильовому резервуарі та виявили, що кораблі справді можуть швидко тонути, якщо потрапили в них.

Бермудський трикутник. Фото: The Bermuda Triangle/History Channel

Водночас науковці зазначають, що загальні ризики в Бермудському трикутнику не перевищують звичайні ризики океанських подорожей.

Раніше ми писали, у Бермудському трикутнику помітили нові аномалії, що загрожують усьому живому.

Нагадаємо, ми розповідали, що люди насправді не будували Великого Сфінкса. Вчені дізналися таємницю величної споруди.

Також ми повідомляли, у Греції археологи виявили затоплене підземне місто, підозрюють, що це може бути Атлантида.