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Telegram запустил летние обновления — чем приложение удивит пользователей

1 июня 2024 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Обновление Telegram 31 мая — какие функции появились
Мужчина входит в приложение Telegram. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Приложение Telegram выпустило значительные обновления для своих пользователей. Речь идет о глобальных хештегах, верхних подписях к фото, сокращении цитат и многом другом.

Об этом сообщили разработчики приложения Telegram в пятницу, 31 мая.

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Какие функции появились в Telegram

"Благодаря этому обновлению вы можете добавлять впечатляющие анимационные эффекты к сообщениям, которые посылаете, перемещать подписи над медиафайлами, находить общедоступные публикации с помощью глобальных хештегов, скрывать фрагменты текста с помощью сворачиваемых блоков цитат — и т.д.", — отметили разработчики.

Так, возникли глобальные хэштеги. Теперь нажав на тег можно увидеть результаты поиска по любым публичным каналам.

Летнее обновление Telegram
Новые функции в приложении Telegram. Фото: скриншот

Также подписи к фото можно разместить над ними или под ними. Для этого достаточно нажать "перенести подпись вверх".

Летнее обновление Telegram
Новые функции в приложении Telegram. Фото: скриншот

Кроме того, разработчики добавили анимированные эффекты к сообщениям. Они проигрываются, когда собеседник открывает чат.

Летнее обновление Telegram
Новые функции в приложении Telegram. Фото: скриншот

Благодаря обновленному меню, можно добавить номер телефона из переписки в свои контакты.

Летнее обновление Telegram
Новые функции в приложении Telegram. Фото: скриншот

Можно также сокращать большие фразы при цитировании до нужного размера. Это можно сделать через форматирование и опцию "свернуть".

Летнее обновление Telegram
Новые функции в приложении Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что в пятницу, 31 мая, в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Некоторые пользователи жаловались, что не могут отправлять сообщения.

Также мы сообщали, что в Украине может появиться отечественный прототип соцсетей как альтернатива мессенджеру Telegram. Члены ОО "Аналитический центр информационных ресурсов" Богдан Соломыкин и Александр Олешко рассказали подробности.

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