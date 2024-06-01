Оновлення Telegram 31 травня — які функції з'явились

Чоловік заходить у додаток Telegram. Фото: росЗМІ

Застосунок Telegram випустив значні оновлення для своїх користувачів. Йдеться про глобальні хештеги, верхні підписи до фото, скорочення цитат та багато іншого.

Про це повідомили розробники додатка Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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"Завдяки цьому оновленню ви можете додавати вражаючі анімаційні ефекти до повідомлень, які надсилаєте, переміщувати підписи над медіафайлами, знаходити загальнодоступні публікації за допомогою глобальних хештегів, приховувати фрагменти тексту за допомогою блоків цитат, що згортаються – тощо", — зазначили розробники.

Так, виникли глобальні хештеги. Тепер натиснувши на тег можна побачити результати пошуку з будь-яких публічних каналів.

Нові функції у додатку Telegram. Фото: скриншот

Також підписи до фото можна розмістити над чи під ними. Для цього достатньо натиснути "перенести підпис нагору".

Нові функції у додатку Telegram. Фото: скриншот

Крім того, розробники додали анімовані ефекти до повідомлень. Вони програються, коли співрозмовник відкриває чат.

Нові функції у додатку Telegram. Фото: скриншот

Завдяки оновленому меню, можна додати номер телефону з листування до своїх контактів.

Нові функції у додатку Telegram. Фото: скриншот

Також можна скорочувати великі фрази при цитуванні до потрібного розміру. Це можна зробити через форматування та опцію "згорнути".

Нові функції у додатку Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у п'ятницю, 31 травня, у роботі месенджера Telegram стався збій. Деякі користувачі скаржились, що не можуть надсилати повідомлення.

Також ми повідомляли, що в Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж як альтернатива месенджеру Telegram. Члени ГО "Аналітичний центр інформаційних ресурсів" Богдан Соломикін та Олександр Олешко розповіли подробиці.