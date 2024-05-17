TikTok может позволить загружать часовые ролики

Смартфон в руке мужчины с приложением TikTok. Фото: Gabby Jones/Bloomberg

Сервис для создания и просмотра коротких видео "ТикТок" может позволить пользователям загружать в соцсеть 60-минутные видео. Эта функция сейчас тестируется.

Об этом в четверг, 16 мая, сообщило издание TechCrunch.

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Конкуренция с YouTube

Манипуляции с длинными видеороликами уже доступны некоторым пользователям TikTok. В компании заявили, что не планируют ативизировать эту функцию для всех. Такое нововведение должно заинтересовать любителей длинных видео, в частности тех, которые выкладывают ролики на YouTube.

"Конечно, это делает TikTok еще более прямым конкурентом YouTube. Компания предоставляет пользователям возможность загружать 60-минутные видео и, вероятно, надеется, что люди, обычно публикующие свой контент на YouTube, также будут публиковать видео на платформе TikTok", — отмечает TechCrunch.

Напомним, американский миллиардер Фрэнк МакКорт заявил, что он собирает консорциум для приобретения американского бизнеса TikTok.

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