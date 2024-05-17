TikTok може дозволити завантажувати годинні ролики

Смартфон у руці чоловіка з додатком TikTok. Фото: Gabby Jones/Bloomberg

Сервіс для створення та перегляду коротких відео "ТікТок" може дозволити користувачам завантажувати у соцмережу 60-хвилинні відео. Ця функція зараз тестується.

Про це у четвер, 16 травня, повідомило видання TechCrunch.

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Конкуренція з YouTube

Маніпуляції з довгими відероликами наразі доступні деяким користувачам TikTok. В команії заявили, що не планують ативізувати цю функцію для всіх. Таке нововведення має зацікавити любителів довгих відео, зокрема, тих, які виклають ролики на YouTube.

"Звичайно, це робить TikTok ще більш прямим конкурентом з YouTube. Компанія надає користувачам можливість завантажувати 60-хвилинні відео і, ймовірно, сподівається, що люди, які зазвичай публікують свій контент на YouTube, також публікуватимуть відео на платформі TikTok", — зазначає TechCrunch.

Нагадаємо, американський мільярдер і магнат нерухомості Френк МакКорт заявив, що він збирає консорціум для придбання американського бізнесу TikTok.

Також ми повідомляли, що в Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж як альтернатива месенджеру Telegram.