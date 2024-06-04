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TikTok обвинили в сексуальной эксплуатации детей — какая функция представляет опасность

4 июня 2024 14:11
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В новом иске штата Юта утверждается, что функция TikTok Live подвергает риску детей
Подросток пользуется TikTok. Фото: perthnow.com.au
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В США подали в суд на китайскую социальную сеть TikTok. В иске говорится, что соцсеть допускает сексуальную эксплуатацию детей посредством своей функции прямых трансляций.

Об этом сообщает CNN.

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В чем опасность TikTok Live

Функция TikTok Live позволяет пользователям запускать прямые трансляции. Они могут взаимодействовать со зрителями и отвечать на комментарии в реальном времени. TikTok также позволяет зрителям присылать стримерам денежные "подарки" — часто в виде красочных смайлов. При этом соцсеть не позволяет пользователям младше 18 лет проводить прямые трансляции.

Впрочем, в иске, поданном генеральным прокурором штата Юта Шоном Рейесом, утверждается, что TikTok Live работает как виртуальный стриптиз-клуб, где взрослые могут поощрять детей участвовать в незаконных действиях на камеру в обмен на платежи. Там также утверждается, что TikTok не имеет достаточных мер по проверке возраста.

Представитель TikTok Майкл Хьюз в свою очередь заявил, что платформа использует ведущие в области политику и меры, помогающие защитить безопасность и благополучие подростков.

"Прежде чем они смогут запустить прямую трансляцию, авторам должно быть не менее 18 лет, а их учетная запись должна соответствовать требованиям к подписчикам. Мы немедленно аннулируем доступ к функциям, если обнаружим учетные записи, не отвечающие нашим возрастным требованиям", — добавил Хьюз.

Напомним, американский миллиардер и магнат недвижимости Фрэнк МакКорт заявил, что он собирает консорциум для приобретения американского бизнеса TikTok.

Также мы писали, что Министерство внутренних дел Украины предупредило о новом виде мошенничества в мессенджере WhatsApp. Аферисты предлагают заманчивое предложение онлайн-заработка за то, чтобы люди ставили лайки.

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