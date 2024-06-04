У новому позові штату Юта стверджується, що функція TikTok Live наражає на ризик дітей

Підліток користується TikTok. Фото: perthnow.com.au

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У США подали до суду на китайську соціальну мережу TikTok. У позові йдеться, що соцмережа допускає сексуальну експлуатацію дітей за допомогою своєї функції прямих трансляцій.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

У чому небезпека TikTok Live

Функція TikTok Live дозволяє користувачам запускати прямі трансляції. Там вони можуть взаємодіяти з глядачами та відповідати на коментарі у реальному часі. TikTok також дозволяє глядачам надсилати стримерам грошові "подарунки" — часто у вигляді барвистих смайлів. При цьому соцмережа не дозволяє користувачам віком до 18 років проводити прямі трансляції.

Втім, в позові, поданому генеральним прокурором штату Юта Шоном Рейєсом, стверджується, що TikTok Live працює як віртуальний стриптиз-клуб, де дорослі можуть заохочувати дітей брати участь у незаконних діях на камеру в обмін на платежі. Там також стверджується, що TikTok не має достатніх заходів для перевірки віку.

Представник TikTok Майкл Хьюз своєю чергою заявив, що платформа використовує провідні в галузі політику та заходи, які допомагають захистити безпеку та добробут підлітків.

"Перш ніж вони зможуть запустити пряму трансляцію, авторам має бути не менше 18 років, а їхній обліковий запис повинен відповідати вимогам до передплатників. Ми негайно анулюємо доступ до функцій, якщо виявимо облікові записи, які не відповідають нашим віковим вимогам", — додав Хьюз.

Нагадаємо, американський мільярдер і магнат нерухомості Френк МакКорт заявив, що він збирає консорціум для придбання американського бізнесу TikTok.

Також ми писали, що Міністерство внутрішніх справ України попередило про новий вид шахрайства у месенджері WhatsApp. Аферисти пропонують привабливу пропозицію онлайн-заробітку за те, щоб люди ставили вподобайки.