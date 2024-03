Самые ожидаемые компьютерные и консольные игры в апреле 2024 года

Кадр по трейлеру Stellar Blade. Фото: иgn.com

Сегодня игровая индустрия стала настолько популярной, что успешно конкурирует с кино и музыкой за внимание потребителей. Ежемесячно выходит множество игр разных жанров и направлений, удовлетворяя самые разные вкусы. Современные игры не уступают по качеству голливудским фильмам и могут стать отличным развлечением на вечер.

Новини.LIVE рассказывают о самых ожидаемых играх апреля 2024 года, а также сколько они стоят и когда именно выйдут.

Children of the Sun

Сюжет Children of the Sun рассказывает о молодой девушке, чья жизнь была разрушена зловещим культом и которая теперь стремится к мести. Она отправляется в опасное приключение, чтобы уничтожить каждого члена культа, используя только одну пулю.

В игре вы не управляете персонажем, а самой пулей, летящей сквозь уровень. Ваша цель — уничтожить всех врагов, используя разнообразные трюки, рикошеты и другие физические уловки. Уровни требуют от вас тщательной планировки и точной стрельбы. Кроме того, в Children of the Sun будут головоломки: вам придется использовать окружение, чтобы изменять траекторию пули и добраться до цели.

Жанр: shooter, puzzle

Платформы: PC

Дата: 9 апреля

Цена:

Steam: TBA

Broken Roads

В игре Broken Roads вас ждет увлекательное приключение в постапокалиптической Австралии. Вы будете играть за персонажа выжившего в этом мире, но потерявшего память. Вам придется исследовать пустоши, сражаться с врагами, принимать сложные решения и раскрывать тайны своего прошлого.

Вы сможете создать собственного героя, выбрав его пол, расу, навыки и предысторию. Кроме того, ваши действия и решения повлияют на ход сюжета, отношения с другими персонажами и результат игры.

В мире игры существует несколько фракций, к которым вы можете присоединиться, что прибавляет игре глубины. Бои в Broken Roads осуществляются пошагово и тактически. У вас будет возможность использовать всевозможное оружие, броню и навыки во время сражений.

Жанр: RPG

Платформы: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X/S

Дата: 10 апреля

Цена:

PlayStation Store : TBA

Xbox: 1560 грн.

Steam: TBA

Harold Halibut

Harold Halibut — это приключенческая игра в жанре point-and-click от разработчика Slow Bros.

Сюжет игры рассказывает о Гарольде, скромном уборщике на космическом корабле, который застрял на дне океана неизвестной планеты после ядерной войны, оставив Землю 250 лет назад. Гарольд вовлекается в серию событий, способных изменить судьбу корабля.

Геймплей игры заключается в исследовании космического корабля, разгадывании головоломок, взаимодействии с разнообразными персонажами и помощи Гарольду в раскрытии тайн. Механика игры основана на классическом point-and-click стиле с упором на атмосферу, сюжет и персонажей. У Harold Halibut отсутствуют боевые сцены, однако есть множество других видов испытаний. Игровой мир полностью нарисован вручную, что придает ему особую атмосферу и уникальный вид.

Жанр: point-and-click

Платформы: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X/S

Дата: 16 апреля

Цена:

PlayStation Store : TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

No Rest for the Wicked

No Rest for the Wicked — это action RPG от австрийской студии Moon Studios. События игры разворачиваются в 841 году, после смерти короля и появления чумы под названием "моровая язва". Вы должны взять на себя роль священного воина и отправиться на остров Isola Sacra, чтобы разгадать тайну происхождения этой болезни.

Геймплей игры обещает быть насыщенным и увлекательным. Вы сможете исследовать открытый мир, наполненный детализированными пейзажами, созданными вручную. По мере прохождения игры вы будете развивать своего персонажа, открывая новые навыки и способности. Кроме того, ваш выбор будет влиять на игровой мир и сюжет.

Жанр: action RPG

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 18 апреля

Цена:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

Phantom Fury

Phantom Fury – это ретро-шутер от первого лица, разработанный компанией Slipgate Ironworks.

Эта игра является продолжением Ion Fury, выпущенной в 2019 году. Ее события разворачиваются спустя несколько лет после событий оригинала. Главная героиня, Шелли Bombshell Харрисон, просыпается из комы и обнаруживает, что у нее новая бионическая рука. Она отправляется на поиски мощного артефакта — Ядра Демона.

Геймплей Phantom Fury сохраняет дух классических шутеров 90-х годов, обещая игрокам динамичный процесс с множеством врагов, разнообразным оружием и секретами. В игре представлены разные виды оружия, включая пистолеты, дробовики, пулеметы и гранатометы.

Кроме того, Шелли может использовать свою бионическую руку для разных целей, таких как создание щита или отталкивание врагов. Уровни игры наполнены секретами и бонусами, помогут улучшить характеристики оружия и персонажа.

Жанр: shooter

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Дата: 23 апреля

Цена:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

Stellar Blade

И звезда нашего апрельского ТОПа – Stellar Blade от студии студия Shift Up, которая выйдет эксклюзивно для PlayStation 5. Сюжет игры окутан тайной, но известно, что главная героиня — девушка, по имени Ева. Она сражается на развалинах некогда великой космической цивилизации, пытаясь противостоять враждебным силам.

Геймплей сосредоточен на напряженных столкновениях с разными противниками. Игрокам предстоит овладеть мастерством владения холодным оружием — Ева борется на ближней дистанции, используя стильный и смертоносный меч. Они также должны будут отражать атаки и контратаковать. Игроки смогут изучать игровой мир, чтобы найти секреты и улучшения для персонажа.

Жанр: action

Платформы: PlayStation 5

Дата: 26 апреля

Цена:

PlayStation Store: 2 299 грн.

