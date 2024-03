Найочікуваніші комп'ютерні та консольні ігри у квітні 2024 року

Кадр з трейлеру Stellar Blade. Фото: іgn.com

Сьогодні ігрова індустрія стала настільки популярною, що успішно конкурує з кіно та музикою, за увагу споживачів. Щомісячно виходить безліч ігор різних жанрів та напрямів, задовольняючи найрізноманітніші смаки. Сучасні ігри не поступаються якістю голлівудським фільмам і можуть стати відмінною розвагою на вечір.

Новини.LIVE розповідають про найочікуваніші ігри квітня 2024 року, а також скільки вони коштують та коли саме вийдуть.

Children of the Sun

Сюжет Children of the Sun розповідає про молоду дівчину, чиє життя було зруйноване зловісним культом, і яка тепер прагне помсти. Вона вирушає в небезпечну пригоду, щоб знищити кожного члена культу, використовуючи лише одну кулю.

У грі ви не керуєте персонажем, а самою кулею, що летить крізь рівень. Ваша мета — знищити всіх ворогів, використовуючи різноманітні трюки, рикошети та інші фізичні хитрощі. Рівні вимагають від вас ретельного планування та точної стрільби. Крім того, у Children of the Sun будуть головоломки: вам доведеться використовувати оточення, щоб змінювати траєкторію кулі та дістатися до мети.

Жанр: shooter, puzzle

Платформи: PC

Дата: 9 квітня

Ціна:

Steam: TBA

Broken Roads

У грі Broken Roads на вас чекає захоплива пригода в постапокаліптичній Австралії. Ви будете грати за персонажа що вижив у цьому світі, але втратив пам'ять. Вам доведеться досліджувати пустки, боротися з ворогами, приймати складні рішення та розкривати таємниці свого минулого.

Ви зможете створити власного героя, вибравши його стать, расу, навички та передісторію. Крім того, ваші дії та рішення матимуть серйозний вплив на хід сюжету, стосунки з іншими персонажами та результат гри.

У світі гри існує кілька фракцій, до яких ви можете приєднатися, що додає грі глибини. Бої в Broken Roads здійснюються покроково та тактично. У вас буде можливість використовувати різноманітну зброю, броню та навички під час битв.

Жанр: RPG

Платформи: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X/S

Дата: 10 квітня

Ціна:

PlayStation Store: TBA

Xbox: 1 560 грн.

Steam: TBA

Harold Halibut

Harold Halibut — це пригодницька гра в жанрі point-and-click від розробника Slow Bros.

Сюжет гри розповідає про Гарольда, скромного прибиральника на космічному кораблі, який застряг на дні океану невідомої планети після ядерної війни, залишивши Землю 250 років тому. Гарольд втягується у серію подій, здатних змінити долю корабля.

Геймплей гри полягає в дослідженні космічного корабля, розгадуванні головоломок, взаємодії з різноманітними персонажами та допомоги Гарольду у розкритті таємниць. Механіка гри заснована на класичному point-and-click стилі, з упором на атмосферу, сюжет та персонажів. У Harold Halibut відсутні бойові сцени, проте є безліч інших видів випробувань. Ігровий світ повністю намальований вручну, що надає йому особливої атмосфери та унікального вигляду.

Жанр: point-and-click

Платформи: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X/S

Дата: 16 квітня

Ціна:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

No Rest for the Wicked

No Rest for the Wicked — це action RPG від австрійської студії Moon Studios. Події гри розгортаються в 841 році, після смерті короля та появи чуми під назвою "морова виразка". Ви повинні взяти на себе роль священного воїна і вирушити на острів Isola Sacra, щоб розгадати таємницю походження цієї хвороби.

Геймплей гри обіцяє бути насиченим та захопливим. Ви зможете дослідити відкритий світ, наповнений деталізованими пейзажами, створеними вручну. У міру проходження гри ви розвиватимете свого персонажа, відкриваючи нові навички та здібності. Крім того, ваш вибір буде впливати на ігровий світ та сюжет.

Жанр: action RPG

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 18 квітня

Ціна:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

Phantom Fury

Phantom Fury це ретро-шутер від першої особи, розроблений компанією Slipgate Ironworks.

Ця гра є продовженням Ion Fury, випущеної у 2019 році. Її події розгортаються через кілька років після подій оригіналу. Головна героїня, Шеллі Bombshell Харрісон, прокидається з коми та виявляє, що в неї нова біонічна рука. Вона вирушає на пошуки могутнього артефакту — Ядра Демона.

Геймплей Phantom Fury зберігає дух класичних шутерів 90-х років, обіцяючи гравцям динамічний процес із безліччю ворогів, різноманітною зброєю та секретами. У грі представлені різні види зброї, включаючи пістолети, дробовики, кулемети та гранатомети.

Крім того, Шеллі може використовувати свою біонічну руку для різних цілей, таких як створення щита або відштовхування ворогів. Рівні гри наповнені секретами та бонусами, які допоможуть покращити характеристики зброї та персонажа.

Жанр: shooter

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Дата: 23 квітня

Ціна:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

Stellar Blade

І зірка нашого квітневого ТОПу — Stellar Blade від студії студія Shift Up, яка вийде ексклюзивно для PlayStation 5. Сюжет гри оповитий таємницею, але відомо, що головна героїня — дівчина, на ім'я Єва. Вона бореться на руїнах колись великої космічної цивілізації, намагаючись протистояти ворожим силам.

Геймплей зосереджено на напружених сутичках із різноманітними супротивниками. Гравцям належить опанувати майстерність володіння холодною зброєю — Єва бореться на ближній дистанції, використовуючи стильний та смертоносний меч. Вони також повинні будуть відбивати атаки та контратакувати. Гравці зможуть дослідити ігровий світ, щоб знайти секрети та покращення для персонажа.

Жанр: action

Платформи: PlayStation 5

Дата: 26 квітня

Ціна:

PlayStation Store: 2 299 грн.

