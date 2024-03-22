На Земле жили великаны — обнаружены настоящие останки таинственной расы в пещере США

Пещера Лавлок в США. Фото: cretanbeaches.com

В США давно ходили легенды о существовании древней расы гигантов, известных как Си-Те-Ках (Si-Te-Cah), населявших пещерные системы Невади. Часто их описывали как "рыжеволосых каннибалов-гигантов". Но это были лишь мифы до того, как исследователи и путешественники не сделали несколько открытий в пещере Лавлок. В частности, там нашли останки достаточно больших размеров.

Что известно о находках и действительно ли Си-Те-Ках существовали, об этом пишет издание IFLScience.

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Так, впервые о пещере Лавлок заговорили после того, как в 1924 году, археолог Ллевелин Лемонт Лауд во время раскопок в этой пещере обнаружил артефакты, принадлежавшие коренным жителям. Кроме этого, были обнаружены человеческие останки, среди которых, как утверждается, был похоронен гигант с рыжими волосами высотой 2,3 м.

"Они были настолько высокими, что от колен и ниже равнялись длине обычного человека среднего роста", — уверял археолог.

Вход в пещеру Лавлок. Фото: instacruising/Shutterstock.com

Позже в 1930-х годах горный инженер Джон Рид наткнулся на не менее жуткие находки. В своих записях исследователь упоминает о скелете высотой около 2,3 м, принадлежавшем, по его словам, одному из "великанов древней расы".

Зафиксированы и данные о представителях таинственной расы, которые были еще выше: в древнем фольклоре, записанном испанским конкистадором Педро Сьесой де Леоном, упоминаются люди высотой более 3 м.

Кстати, в легендах коренных американцев людей предостерегают ни в коем случае не заходить в дом рыжеволосых великанов, скрывающихся в глубоких пещерах.

Конечно, правдивость некоторых древних преданий можно подвергнуть сомнению, но новые находки остатков необычайно высоких людей продолжают внушать ужас на местных жителей и подогревать интерес к этой теме.

Коллекция артефактов, найденных в пещере Лавлок. Фото: Mx. Granger via Wikimedia Commons

Коллекция артефактов, найденных в пещере Лавлок. Фото: Mx. Granger via Wikimedia Commons

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