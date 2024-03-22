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У печері США знайдено рештки прадавніх велетнів — що відомо про таємничу расу

22 березня 2024 21:57
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
На Землі жили велетні — виявлено справжні рештки таємничої раси у печері США
Печера Лавлок, Невада, США. Фото: cretanbeaches.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Міфологія, фольклор і навіть Біблія розповідають нам, що колись по Землі бродили велетні. Зокрема у США давно живуть легенди про стародавню расу гігантів, відомих як Сі-Те-Ках (Si-Te-Cah), що населяли печерні системи у Неваді. Часто їх описували як "рудоволосих канібалів-велетнів". Але це були лише міфи до того як дослідники та мандрівники не зробили кілька відкриттів у печері Лавлок. Зокрема там знайшли рештки досить великих розмірів. 

Що відомо про знахідки та чи дійсно Сі-Те-Ках існували, про це пише видання IFLScience.

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Так, уперше про печеру Лавлок серйозно заговорили після того, як 1924 року, археолог Ллевелін Лемонт Лауд під час розкопок у цій печері виявив артефакти, що належали тамтешнім корінним мешканцям. Крім цього, були виявлені людські рештки, серед яких, як стверджується, був похований велетень з рудим волоссям заввишки 2,3 м.

"Вони були настільки високими, що від колін та нижче дорівнювали довжині звичайної людини середнього зросту", — запевняв археолог.

 

В печері знайдено рештки людей загадкової раси
Вхід у печеру Лавлок. Фото: instacruising/Shutterstock.com

Пізніше у 1930-х роках гірничий інженер Джон Рід натрапив на не менш моторошні знахідки. У своїх записах дослідник згадує про скелет заввишки близько 2,3 м, що належав, за його словами, одному з "велетнів стародавньої раси".

Зафіксовані й дані про ще вищих представників таємничої раси: у стародавньому фольклорі, записаному іспанським конкістадором Педро Сьєсою де Леоном, згадуються люди заввишки понад 3 м.

Згідно з племенем пайуте, яке оселилося в регіоні Невади тисячі років тому, рудоволосі велетні-канібали прибули до Америки з далекого острова. Легенда свідчить, що Сі-Те-Ках перетнули океан на плотах, зроблених з очерету, і незабаром вони зробили собі ім’я найвищих, найсильніших та найжорстокіших представників людської раси.

До речі, у легендах корінних американців людей застерігають в жодному разі не заходити до оселі рудоволосих велетнів, що ховаються у глибоких печерах.

Звісно, правдивість деяких стародавніх переказів можна поставити під сумнів, але нові знахідки решток незвичайно високих людей продовжують навіювати жах на місцевих жителів та підігрівати інтерес до цієї теми.

 

Всередині печери знайшли останки рудого гіганта-канібала
Колекція артефактів, знайдених у печері Лавлок. Фото: Mx. Granger via Wikimedia Commons
Археологи та шахтарі досліджували печеру Лавлок, де знайшли останки гігантів
Колекція артефактів, знайдених у печері Лавлок. Фото: Mx. Granger via Wikimedia Commons

Раніше ми писали, як та чим харчувалися європейці 5000 років тому.

Нагадаємо, ми розповідали, що вчені розкрили секрет справжнього життя жінки-неандертальця.

Також ми повідомляли, що дослідники дізналися, коли насправді Європу заселили перші Homo sapiens. 

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