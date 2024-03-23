В Испании запретили Telegram — какая причина
Верховный суд Испании временно запретил работу мессенджера Telegram на территории страны. Это произошло из-за жалоб на него со стороны местных СМИ.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в суде в субботу, 23 марта.
Блокировка Telegram в Испании
Использование мессенджера в Испании будет приостановлено на некоторое время с понедельника, 25 марта, по требованию медиакомпаний Atresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica. Им не нравится, что Telegram позволяет своим пользователям загружать контент без согласия правообладателей.
"Судья Сантьяго Педрас согласился заблокировать услуги Telegram в Испании на время расследования претензий. Источник в суде сообщил, что блокировка услуг Telegram будет ответственностью мобильных провайдеров", — говорится в материале.
Владельцы мессенджера и пресс-служба Верховного суда Испании официально не комментировали эту информацию.
Напомним, правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" Telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь шла даже о возможном запрете мессенджера в Украине.
Также в Украине могут ввести проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов. С соответствующей инициативой выступают народные депутаты.
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