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В Испании запретили Telegram — какая причина

23 марта 2024 20:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Испании запретили Telegram — какая причина
Мессенджер Telegram. Фото: Dpa
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Верховный суд Испании временно запретил работу мессенджера Telegram на территории страны. Это произошло из-за жалоб на него со стороны местных СМИ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в суде в субботу, 23 марта.

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Использование мессенджера в Испании будет приостановлено на некоторое время с понедельника, 25 марта, по требованию медиакомпаний Atresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica. Им не нравится, что Telegram позволяет своим пользователям загружать контент без согласия правообладателей.

"Судья Сантьяго Педрас согласился заблокировать услуги Telegram в Испании на время расследования претензий. Источник в суде сообщил, что блокировка услуг Telegram будет ответственностью мобильных провайдеров", — говорится в материале.

Владельцы мессенджера и пресс-служба Верховного суда Испании официально не комментировали эту информацию.

Напомним, правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" Telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь шла даже о возможном запрете мессенджера в Украине.

Также в Украине могут ввести проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов. С соответствующей инициативой выступают народные депутаты.

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