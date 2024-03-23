Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow В Іспанії заборонили Telegram — яка причина arrow

В Іспанії заборонили Telegram — яка причина

23 березня 2024 20:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Іспанії заборонили Telegram — яка причина
Месенджер Telegram. Фото: Dpa
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховний суд Іспанії тимчасово заборонив роботу месенджера Telegram на території країни. Це сталося через скарги на нього з боку місцевих ЗМІ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в суді у суботу, 23 березня.

Читайте також:

Блокування Telegram в Іспанії

Використання месенджера в Іспанії буде призупинено на деякий час з понеділка, 25 березня, на вимогу медіакомпаній Atresmedia, EGEDA, Mediaset і Telefonica. Їм не подобається, що Telegram дозволяє своїм користувачам завантажувати контент без згоди правовласників.

"Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування претензій. Джерело в суді повідомило, що блокування послуг Telegram буде відповідальністю мобільних провайдерів", — йдеться в матеріалі.

Власники месенджера та пресслужба Верховного суду Іспанії офіційно не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" Telegram-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Йшлося навіть про можливу заборону месенджера в Україні. 

Також в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступають народні депутати.

соцмережі
ЗМІ
Іспанія
Telegram

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

16 березня 2024

17:15Голова МВС України розказав, що було ціллю окупантів в Одесі