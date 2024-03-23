В Іспанії заборонили Telegram — яка причина

Месенджер Telegram. Фото: Dpa

Верховний суд Іспанії тимчасово заборонив роботу месенджера Telegram на території країни. Це сталося через скарги на нього з боку місцевих ЗМІ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в суді у суботу, 23 березня.

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Блокування Telegram в Іспанії

Використання месенджера в Іспанії буде призупинено на деякий час з понеділка, 25 березня, на вимогу медіакомпаній Atresmedia, EGEDA, Mediaset і Telefonica. Їм не подобається, що Telegram дозволяє своїм користувачам завантажувати контент без згоди правовласників.

"Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування претензій. Джерело в суді повідомило, що блокування послуг Telegram буде відповідальністю мобільних провайдерів", — йдеться в матеріалі.

Власники месенджера та пресслужба Верховного суду Іспанії офіційно не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" Telegram-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Йшлося навіть про можливу заборону месенджера в Україні.

Також в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступають народні депутати.