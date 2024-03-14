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В Монобанке рассказали о новой мошеннической схеме — как она работает

14 марта 2024 20:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Монобанке рассказали о новой мошеннической схеме — как она работает
Приложение Монобанк в смартфоне. Фото: Монобанк
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Монобанке предупредили об очередной мошеннической схеме. Пользователю приходит СМС-сообщение с именем и паролем, провоцируя человека самому совершить мошеннические действия. Кто соблазнился такой идеей, в результате сам теряет свои средства.

Подробности новой мошеннической схемы рассказал соучредитель Монобанка Олег Гороховский на своей странице в Telegram в четверг, 14 марта.

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Мошенническое сообщение в смартфоне. Фото: скриншот

Мошенники пытаются соблазнить жертву некоторыми деньгами

"Вы получаете сообщение, которое назначено не вам. Вам его послали по ошибке. В сообщении имя пользователя и пароль к счету с деньгами", — пояснил Гороховский.

Бизнесмен объяснил, что человек заходит в аккаунт, чтобы украсть деньги. Его просят авторизоваться, при этом запрашивая определенную информацию — номер карты, данные учетных записей Google, FB.

"И, вуаля, как только вы хотели украсть, а украли у вас", — объяснил соучредитель "Монобанка".

При этом Гороховский иронически спрашивает:
если у человека украли деньги, когда он уходил на ограбление, это преступление или карма?

"И еще одно. Поскольку пострадавший был таким образом обучен не только базовым элементам порядочности, но и азам финансовой грамотности, украдены ли таким образом деньги достаточной платой за обучение?", — спросил Гороховский.

Раньше мы рассказывали, что Гороховский заявил, что прописался в Николаеве и платит налоги там. По его словам, это произошло после разговора с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом.

Напомним, что 19 января в приложении Monobank произошел сбой. Приложение выдавало ошибку при входе и совершении операций. В руководстве компании заявили о DDoS-атаке.

деньги
Украина
мошенничество
Монобанк
технологии

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