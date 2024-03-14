В Монобанку розповіли про нову шахрайську схему — як вона працює

Додаток Монобанку у смартфоні. Фото: Монобанк

У Монобанку попередили про чергову шахрайську схему. Користувачу приходить СМС-повідомлення з іменем і паролем, провокуючи людину самій вчинити шахрайські дії. Хто спокусився на таку ідею, в результаті сам втрачає свої кошти.

Подробиці нової шахрайської схеми розповів співзасновник Монобанку Олег Гороховський на своїй сторінці у Telegram у четвер, 14 березня.

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"Ви отримуєте повідомлення, яке призначене не вам. Вам його надіслали помилково. У повідомленні ім'я користувача та пароль до рахунку з грошима", — пояснив Гороховський.

Бізнесмен пояснив, що людина заходить в обліковий запис, щоб вкрасти гроші. Її просять авторизуватися, при цьому запитуючи певну інформацію — чи номер картки, чи дані облікових записів Google, FB.

"І, вуаля, щойно ви хотіли вкрасти, а вкрали у вас", — пояснив співзасновник "Монобанку".

При цьому Гороховський іронічно запитує:

якщо у людини вкрали гроші, коли вона йшла на пограбування, це злочин чи карма?

"І ще одне. Оскільки постраждалий був таким чином навчений не лише базовим елементам порядності, а й азам фінансової грамотності, чи є вкрадені таким чином гроші достатньою платою за навчання?", — запитав Гороховський.

Раніше ми розповідали, що Гороховський заявив, що прописався в Миколаєві й сплачує податки там. За його словами, це сталося після розмови з очільником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом.

Нагадаємо, що 19 січня в додатку Monobank стався збій. Застосунок видавав помилку під час входу та здійснення операцій. В керівництві компанії заявили про DDoS-атаку.