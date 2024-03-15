В соцсетях новая волна фишинга и мошенничеств — как уберечься

Люди, сидя с телефонами в руках. Иллюстративное фото: Depositphotos

В интернете, где деятельность пользователей в основном сосредоточена в социальных сетях, люди постоянно сталкиваются с риском стать жертвой фишинга и других видов мошенничества. В последнее время это явление приобрело особую актуальность и размах, превратившись в масштабную кампанию злоумышленников.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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По данным центра, современные мошенники используют как уже известные, так и новые методы мошенничества. Один из них — фишинговые письма, пытающиеся обмануть пользователей, пытаясь убедить их в том, что их родственник или адвокат завещал им значительную сумму денег, и просят перевести средства для "открытия счета".

Также распространена тактика — имитация выплат от различных организаций или сервисов через соцсети, где пользователя направляют на поддельные страницы и побуждают вводить личную информацию, включая данные банковских карт. Есть очень много мошеннических страниц, которые имитируют выплаты от "Ді", НАТО, ООН, Єдопомога. Далее ссылка ведет тебя на Telegram, где ты вводишь некоторые личные данные, как правило банковской карты. Это направлено на уязвимость людей, на то, что они нуждаются больше всего — деньги.

Пример мошенничества в социальных сетях. Фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Еще одним распространенным методом является отправка писем, содержащих ссылку на обновление сервисов. Обычно эти письма поступают под прикрытием официального оповещения от популярных платформ, как Linkedin или Google, и пытаются вывести пользователя на поддельные сайты для сбора личной информации.

Еще одна история массовая — это имитация соцсетей. Здесь приходят письма от сервиса Мета, где от вас потребуется что-нибудь подтвердить. Надо быть очень внимательными, никогда не делать этого со смартфона, наводить мышкой на ссылку и смотреть, куда он будет вести — если не на домен Facebook или Linkedin, то сразу отправляйте в спам и даже не реагируйте. Иногда они могут имитировать домены, рекомендуем копировать ссылку и прогонять через сервисы, которые проверяют ссылки на их правдивость.

С этой историей связана огромная волна, катящаяся по Facebook. Она построена под смартфон и рассчитана на испуг пользователя. Мошенники создают страницы, которые называются Managment Service или Meta Notification.

Пример мошенничества в социальных сетях. Фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В верхней части поста вам сообщают, что вы уважаемый администратор что-то нарушаете, вас пугают определенным сроком в 24 или 48 часов, а дальше вы должны кликнуть на ссылку, которая может выглядеть очень достоверно.

Эта история не нова, но почему-то она странным образом совпала во времени с новой волной российской дезинформации. Доказать очень тяжело, но что-то по странам происхождения подсказывает, что за этим может стоять РФ, хотя доказать это очень тяжело.

Как не попасть на крючок к мошенникам?

Не паниковать.

Внимательно посмотреть на сообщение.

Проверить ссылку через специальные сервисы.

Не трогать, если оно не относится к соцсети.

Помните, что официальное уведомление от Meta приходит исключительно в определенном формате и его всегда можно проверить в меню вашей страницы.

В случае получения сообщений, которые кажутся подозрительными, лучше отправить их в спам и ни в коем случае не реагировать на них. Помните, что официальные уведомления популярных платформ всегда поступают в определенном формате и могут быть проверены на официальных страницах этих сервисов.

Напомним, что в Одессе мужчина обещал людям, что они якобы получат жилье от государства, а он может ускорить этот процесс. Таким образом, злоумышленник обманул более 30 человек, за что ему грозит заключение.

Также мы писали о том, что известная украинская журналистка и ведущая канала "1+1" Алла Мазур стала жертвой мошенников и попросила своих подписчиков осторожничать и как можно сильнее защитить свои соцсети.