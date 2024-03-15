В соцмережах нова хвиля фішингу та шахрайств — як вберегтись

Люди сидять з телефонами у руках. Ілюстративне фото: Depositphotos

В інтернеті, де діяльність користувачів переважно зосереджена у соціальних мережах, люди постійно стикаються з ризиком стати жертвою фішингу та інших видів шахрайства. Останнім часом це явище набуло особливої актуальності та розмаху, перетворившись на масштабну кампанію зловмисників.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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За даними центру, сучасні шахраї використовують як вже відомі, так і нові методи шахрайства. Один із них — фішингові листи, які намагаються задурити користувачів, намагаючись переконати їх у тому, що їхній родич або адвокат заповів їм значну суму грошей, і просять переказати кошти для "відкриття рахунку".

Також поширена тактика — імітація виплат від різних організацій чи сервісів через соцмережі, де користувача направляють на підроблені сторінки та спонукують вводити особисту інформацію, включаючи дані банківських карток. Є дуже багато шахрайських сторінок, які імітують виплати від "Дія", НАТО, ООН, ЄПідтримки. Далі посилання веде тебе на Telegram, де ти вводиш певні особисті дані, як правило, банківської картки. Це спрямовано на вразливість людей, на те що вони потребують найбільше — гроші.

Приклад шахрайства у соціальних мережах. Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Ще одним поширеним методом є надсилання листів, що містять посилання на оновлення сервісів. Зазвичай ці листи надходять під прикриттям офіційного сповіщення від таких популярних платформ, як Linkedin або Google, та намагаються вивести користувача на підроблені сайти для збору особистої інформації.

Ще одна історія масова — це імітація соцмереж. Тут приходять листи від сервісу Мета, де від вас вимагатиметься щось підтвердити. Треба бути дуже уважними, ніколи не робити цього зі смартфона, наводити мишкою на лінк і дивитись, куди він вестиме — якщо не на домен Facebook чи Linkedin, то одразу відправляйте в спам і навіть не реагуйте. Іноді вони можуть імітувати домени, я би рекомендувала копіювати лінк і проганяти через сервіси, які перевіряють лінки на їх здоров’я.

З цією історією пов’язана величезна хвиля, яка котиться по Facebook. Вона побудована під смартфон і розрахована на переляк користувача. Шахраї створюють сторінки, які називаються Managment Service чи Meta Notification.

Приклад шахрайства у соціальних мережах. Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У верхній частині посту вам повідомляють, що ви, шановний адміністратор, щось порушуєте, вас лякають певним терміном у 24 чи 48 годин, а далі ви маєте клікнути на лінк, який може виглядати дуже достовірно.

Ця історія не нова, але чомусь вона дивним чином збіглася в часі з новою хвилею російської дезінформації. Довести надзвичайно важко, але щось по країнах походження підказує, що за цим можуть стояти брати наші менші, хоче довести це надзвичайно важко.

Як не потрапити на гачок до шахраїв?

Не панікувати.

Уважно подивитись на повідомлення.

Перевірити посилання через спеціальні сервіси.

Не чіпати, якщо воно не відноситься до соцмережі.

Пам’ятати, що офіційне сповіщення від Meta приходить виключно в певному форматі і його завжди можна перевірити в меню вашої сторінки.

У разі отримання спільності повідомлень, яка видається підозрілою, краще відправити її в спам та в жодному разі не реагувати на неї. Пам'ятайте, що офіційні сповіщення від популярних платформ завжди надходять у певному форматі та можуть бути перевірені на офіційних сторінках цих сервісів.

Нагадаємо, що в Одесі чоловік обіцяв людям, що вони начебто отримають житло від держави, а він може прискорити цей процес. Таким чином, зловмисник ошукав більше 30 людей, за що йому загрожує ув'язнення.

Також ми писали про те, що відома українська журналістка і ведуча каналу "1+1" Алла Мазур стала жертвою шахраїв і попросила своїх підписників бути обережними і якомога сильніше захистити свої соцмережі.