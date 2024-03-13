В США могут запретить социальную сеть TikTok

TikTok в смартфоне. Фото: CNN

В Соединенных Штатах Палата представителей приняла законопроект, предусматривающий запрещение работы TikTok на территории страны.

Об этом сообщило CNN в среду, 13 марта.

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Законопроект поддержали 352 члена нижней палаты конгресса США, "против" проголосовали 65, среди которых 15 республиканцев и 50 демократов.

"Принятие законопроекта через контролируемую Республиканской партией палату представителей произошло после того, как бывший президент Дональд Трамп заявил, что выступает против запрета", — добавляет CNN.

Также законопроект должен быть поддержан в Сенате, прежде чем отправить его на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее мы сообщали, что на голосование в Палате представителей США должны были вынести законопроект о запрете TikTok. Его внесение было поддержано обеими партиями — Демократической и Республиканской.

Напомним, мы писали, что Комитет по свободе слова Верховной Рады Украины провел круглый стол. Участники пришли к выводу, что нужно искать метод, как запретить мессенджер Telegram в Украине.