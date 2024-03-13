Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow В США могут запретить социальную сеть TikTok arrow

В США могут запретить социальную сеть TikTok

13 марта 2024 19:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В США могут запретить социальную сеть TikTok
TikTok в смартфоне. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Соединенных Штатах Палата представителей приняла законопроект, предусматривающий запрещение работы TikTok на территории страны.

Об этом сообщило CNN в среду, 13 марта.

Читайте также:

В США могут запретить TikTok

Законопроект поддержали 352 члена нижней палаты конгресса США, "против" проголосовали 65, среди которых 15 республиканцев и 50 демократов.

"Принятие законопроекта через контролируемую Республиканской партией палату представителей произошло после того, как бывший президент Дональд Трамп заявил, что выступает против запрета", — добавляет CNN.

Также законопроект должен быть поддержан в Сенате, прежде чем отправить его на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее мы сообщали, что на голосование в Палате представителей США должны были вынести законопроект о запрете TikTok. Его внесение было поддержано обеими партиями — Демократической и Республиканской.

Напомним, мы писали, что Комитет по свободе слова Верховной Рады Украины провел круглый стол. Участники пришли к выводу, что нужно искать метод, как запретить мессенджер Telegram в Украине.

США
шпионаж
TikTok
технологии
IT

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше