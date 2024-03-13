В США можуть заборонити соціальну мережу TikTok
У Сполучених Штатах Палата представників ухвалила законопроект, який передбачає заборону роботи TikTok на території країни.
Про це повідомило CNN у середу, 13 березня.
В США можуть заборонити TikTok
Законопроєкт підтримали 352 члени нижньої палати конгресу США, "проти" проголосували 65, серед яких — 15 республіканців і 50 демократів.
"Ухвалення законопроєкту через контрольовану Республіканською партією палату представників відбулося після того, як колишній президент Дональд Трамп заявив, що виступає проти заборони", — додає CNN.
Також законопроєкт мають підтримати у Сенаті, перш ніж відправити його на підпис президентові США Джо Байдену.
Раніше ми повідомляли, що на голосування у Палаті представників США мали винести законопроєкт про заборону TikTok. Його внесення було підтримано обома партіями — Демократичною та Республіканською.
Нагадаємо, ми писали, що Комітет з питань свободи слова Верховної Ради України провів круглий стіл. Учасники дійшли висновку, що потрібно шукати метод, як заборонити месенджер Telegram в Україні.
Читайте Новини.LIVE!