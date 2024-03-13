В США можуть заборонити соціальну мережу TikTok

TikTok у смартфоні. Фото: CNN

У Сполучених Штатах Палата представників ухвалила законопроект, який передбачає заборону роботи TikTok на території країни.

Про це повідомило CNN у середу, 13 березня.

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Законопроєкт підтримали 352 члени нижньої палати конгресу США, "проти" проголосували 65, серед яких — 15 республіканців і 50 демократів.

"Ухвалення законопроєкту через контрольовану Республіканською партією палату представників відбулося після того, як колишній президент Дональд Трамп заявив, що виступає проти заборони", — додає CNN.

Також законопроєкт мають підтримати у Сенаті, перш ніж відправити його на підпис президентові США Джо Байдену.

Раніше ми повідомляли, що на голосування у Палаті представників США мали винести законопроєкт про заборону TikTok. Його внесення було підтримано обома партіями — Демократичною та Республіканською.

Нагадаємо, ми писали, що Комітет з питань свободи слова Верховної Ради України провів круглий стіл. Учасники дійшли висновку, що потрібно шукати метод, як заборонити месенджер Telegram в Україні.