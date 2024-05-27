В Украине один из операторов начал тестировать сеть 5G

Телекоммуникационная башня. Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 27 мая, впервые протестовали поколения мобильных сетей 5G. Первый шаг в этом направлении на отечественном рынке сделал мобильный оператор Vodafone.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник, 27 мая.

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Мобильный оператор проверил качество связи пятого поколения беспроводных систем в партнерстве с Nokia.

"Инновационный центр "Промприбор" в Ивано-Франковске, офис Vodafone в Киеве, а также офис Nokia в Хельсинки созвонились с помощью 5G и проверили качество связи. Все работает", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5G сейчас работает более чем в 90 странах мира.

"Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных путей до 2025 года. Мы должны развивать инновации и догонять мир, даже несмотря на полномасштабную войну", — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что скоро технологию планируют масштабировать.

Что такое 5G

5G—это беспроводная связь пятого поколения, является последней итерацией мобильных технологий. 5G была разработана, чтобы значительно увеличить скорость и пропускную способность беспроводных сетей, а также снизить задержку по сравнению с предыдущими беспроводными стандартами. В настоящее время в Украине работает сеть 4G.

В отличие от 4G, требующей больших мощных башен сотовой связи для передачи сигналов на большие расстояния, беспроводные сигналы 5G передаются через большое количество небольшие станции, расположенные в таких местах, как опоры освещения или крыши зданий.

Ранее Vodafone добавил возможность заказать eSIM или физическую SIM-карту через "Действие".

Мы также сообщали о том, что абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell могут переводить деньги с мобильного счета на банковскую карту.