В Україні один з операторів почав тестувати мережу 5G

Телекомунікаційна вежа. Фото: Pixabay

В Україні сьогодні, 27 травня, вперше протестували покоління мобільних мереж 5G. Перший крок у цьому напрямку на вітчизняному ринку зробив мобільний оператор Vodafone.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також:

Vodafone тестує 5G в Україні

Мобільний оператор перевірив якість звʼязку п'ятого покоління бездротових систем у партнерстві з Nokia.

"Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5G зараз працює в понад 90 країнах світу.

"Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року. Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну", — підкреслив Федоров.

Він додав, що скоро технологію планують масштабувати.

Що таке 5G

5G — це бездротовий зв’язок п’ятого покоління, є останньою ітерацією мобільних технологій. 5G було розроблено, щоб значно збільшити швидкість і пропускну здатність бездротових мереж, а також зменшити затримку в порівнянні з попередніми бездротовими стандартами. Наразі в Україні працює мережа 4G.

На відміну від 4G, який вимагає великих потужних стільникових веж для передачі сигналів на великі відстані, бездротові сигнали 5G передаються через велику кількість невеликих станцій стільникового зв’язку, розташованих у таких місцях, як опори освітлення чи дахи будівель.

Раніше Vodafone додав можливість замовити eSIM чи фізичну SIM-карту через "Дію".

Ми також повідомляли про те, що абоненти Київстар, Vodafone та lifecell можуть переказувати гроші з мобільного рахунку на банківську картку.