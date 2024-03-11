В Чернобыле обнаружили жутких существ устойчивых к радиации — фото

Существа в Чернобыле, устойчивые к радиации. Коллаж Новини.LIVE

Оказывается, что в Чернобыле действительно живут жуткие существа. Однако на них никак не влияет радиация. Ученые уверены, что в будущем эти создания могут стать очень полезными для людей.

Что это за существа, почему радиация их не трогает и как они помогут человечеству, рассказало издание Phys.org со ссылкой на обширное исследование в научном журнале PNAS.

Читайте также:

Что известно об открытии существ

Еще в 2019 году ученые из Колумбийского и Ньюйоркского университетов в сотрудничестве с украинскими учеными отправились в Чернобыль в поисках видов, приспособившихся к жизни в среде с повышенной радиацией. Однако вместо этого нашли вид, на который радиация никоим образом не влияет.

Этими существами оказались нематоды или круглые черви под названием Oscheius tipulae — крохотные существа с относительно простым геномом. Они быстро размножаются, поэтому на них удобно исследовать влияние различных факторов, в том числе радиации на протяжении поколений.

Исследователи собрали образцы почвы, гнилых фруктов и других органических материалов в местах с разной интенсивностью радиации, чтобы лучше исследовать этих созданий.

Черви, собранные в Чернобыле, под микроскопом. Фото: Sophia Tintori

Дальнейшее изучение нематод из Чернобыля в лаборатории — что удалось узнать

Уже в лаборатории в Нью-Йорке ученые продолжили исследования на нематодах Oscheius tipulae, обнаруженных в собранных образцах.

Если ионизирующие излучения могут повредить генетический материал живых организмов и вызвать нежелательные мутации. То с этими крошечными существами было все в полном порядке. Они не испытали влияния радиации.

"Это не означает, что Чернобыль безопасен. Скорее это означает, что нематоды действительно выносливые животные и могут выдерживать экстремальные условия", — объясняет соавтор исследований София Тинтори.

Исследовательница Нью-Йоркского университета София Тинтори в полевой лаборатории в Чернобыле. Фото: Matthew Rockman

Как открытие нематод устойчивых к радиации может быть полезным для людей

Ученые уверяют, что их открытие может иметь полезную, практическую и общественно важную сторону. Прежде всего, результаты научного труда могут улучшить борьбу с раком.

Это может дать возможность ответить на вопрос, почему у людей с одинаковой генетической предрасположенностью к раку развивается болезнь, а у других нет. То есть определить факторы риска, которые влияют на ДНК, вызывая рак.

"Теперь, когда мы знаем, какие штаммы Oscheius tipulae более чувствительны и толерантны к повреждению ДНК, мы можем использовать их, чтобы исследовать, почему разные люди больше подвержены влиянию канцерогенов, чем другие", — сказала Тинтори.

Ранее мы писали, у побережья Коста-Рики нашли странных существ, обитающих на глубине 1000 м у источника метана.

Напомним, мы рассказывали, что ученые наткнулись на новый вид причудливого морского существа, предвещающего тревожные изменения климата.

Также мы сообщали, что из глубин Тихого океана подняли таинственные черные сферы, оказавшиеся живыми.