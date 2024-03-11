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В Україні знайшли стійких до радіації істот — що воно таке

11 березня 2024 17:44
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
В Чорнобилі виявили моторошних істот стійких до радіації — фото
Істоти у Чорнобилі, що стійкі до радіації. Колаж Новини.LIVE
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Виявляється, що у Чорнобилі дійсно мешкають моторошні істоти. Проте на них жодним чином не впливає радіація. Вчені впевнені, що у майбутньому ці створіння можуть стати дуже корисними для людей.   

Що це за істоти, чому радіація їх не чіпає та як вони допоможуть людству, розповіло видання Phys.org з посиланням на велике дослідження в науковому журналі PNAS.

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Що відомо про відкриття істот 

Ще 2019 року вчені з Колумбійського та Нью-Йоркського університетів у співпраці з українськими науковцями вирушили до Чорнобиля в пошуках видів, які пристосувалися до життя в середовищі з підвищеною радіацією. Проте замість цього знайшли вид, на який радіація жодним чином не впливає.

Цими істотами виявилися нематоди, або круглі черви під назвою Oscheius tipulae — крихітні істоти з відносно простим геномом. Вони швидко розмножуються, тому на них зручно досліджувати вплив різних факторів, зокрема і радіації впродовж поколінь.

Дослідники зібрали зразки ґрунту, гнилих фруктів та інших органічних матеріалів у місцях з різною інтенсивністю радіації, щоб краще дослідити цих створінь.

 

В Чорнобилі виявили моторошних істот стійких до радіації — фото
Черви, зібрані в Чорнобилі, під мікроскопом. Фото: Sophia Tintori

Подальше вивчення нематод з Чорнобиля у лабораторії — що вдалося дізнатися

Вже у лабораторії в Нью-Йорку вчені продовжили дослідження на нематодах Oscheius tipulae, яких виявили у зібраних зразках.

Якщо іонізуюче випромінювання може пошкодити генетичний матеріал живих організмів і викликати небажані мутації, то з цими крихітними істотами було все гаразд. Вони не зазнали впливу радіації.

"Це не означає, що Чорнобиль безпечний. Швидше це означає, що нематоди — дійсно витривалі тварини й можуть витримувати екстремальні умови", — пояснює співавторка досліджень Софія Тінторі.

 

У Чорнобильській зоні знайшли істот, які не бояться впливу радіації
Дослідниця Нью-Йоркського університету Софія Тінторі в польовій лабораторії в Чорнобилі. Фото: Matthew Rockman

Як відкриття нематод, стійких до радіації, може бути корисним для людей 

Науковці запевняють,  що їхнє відкриття може мати корисну, практично й суспільно важливу сторону. Перш за все результати наукової праці можуть покращити боротьбу з раком.

Це може дати змогу відповісти на питання, чому в одних людей з однаковою генетичною схильністю до раку розвивається хвороба, а в інших — ні. Тобто визначити фактори ризику, які впливають на ДНК, що викликає рак.

"Тепер, коли ми знаємо, які штами Oscheius tipulae більш чутливі та толерантні до пошкодження ДНК, ми можемо використовувати їх, щоб дослідити, чому різні люди більше піддаються впливу канцерогенів, ніж інші", — сказала Тінторі.

Раніше ми писали, біля узбережжя Коста-Ріки знайшли дивних істот, які мешкають на глибині 1000 м біля джерела метану. 

Нагадаємо, ми розповідали, що науковці натрапили на новий вид чудернацької морської істоти, що віщує тривожні зміни клімату. 

Також ми повідомляли, що з глибин Тихого океану підняли таємничі чорні сфери, які виявилися живими.

Україна
вчені
радіація
Чорнобиль
істота
черв'яки

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