Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Ученые нашли новый вид смертоносных динозавров — уничтожали жертву за мгновение arrow

Ученые нашли новый вид смертоносных динозавров — уничтожали жертву за мгновение

20 марта 2024 20:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Выявлен новый вид смертоносных динозавров — на кого они охотились
Реконструкция жизни спинозаврида White Rock. Изображение: Anthony Hutchings
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Недавно исследователи наткнулись на новый вид динозавров с "колючими" коническими зубами. Удивительное открытие было сделано в Испании. Древняя рептилия оказалась хищником, который мог уничтожить свою жертву за мгновение.

Особенности вида были описаны в научном труде, опубликованном в журнале Zoological Journal of the Linnean Society. Ведущим автором работы является палеонтолог из Университета Страны Басков Эрик Исасменди, пишет Sci.News.

Читайте также:

Как называется новый вид динозавра-хищника?

По словам ученых, новый вид был назван Riojavenatrix lacustris.

Родовое название "Riojavenatrix" происходит от названия провинции Ла-Риоха в Испании, а также от латинского venatrix, что означает "охотница". Вторая часть названия "lacustris" на латыни означает "из озера". То есть это указывает на то, что останки были найдены в озерных отложениях.

Что известно о Riojavenatrix lacustris?

Этот вид принадлежит к семейству спинозавров (Spinosauridae) — крупным тероподовым динозаврам, известным из середины мелового периода.

Эти динозавры характеризуются длинными черепами с коническими зубами, которые совпадают с черепами крокодилов. Также у них были крепкие конечности с массивным когтем большого пальца.

У многих видов спинозавров нервные шипы их позвонков были значительно удлинены и образовывали парус на спине динозавра.

Вид, получивший научное название Riojavenatrix lacustris, имел длину до 7-8 м и весил 1,5 тонны.

 

Выявлен новый вид смертоносных динозавров - на кого они охотились
Реконструкция скелета Riojavenatrix Lacustris. Изображение: Scott Hartman

"Riojavenatrix lacustris — один из новейших иберийских и европейских видов спинозавридов", — сказал Исасменди.

Недавно идентифицированный спинозаврид жил на территории современной Испании в эпоху раннего мела, примерно 120 млн лет назад.

Какие особенности нового вида динозавров Riojavenatrix lacustris?

Считается, что спинозавриды являются рыбоедами. К такому выводу пришли ученые на основе их колючих зубов и характеристик черепа и челюстей. Riojavenatrix lacustris не исключение.

Этот динозавр был очень хорошим охотником и быстро ловил и съедал своих жертв. Очевидно, что они жили поближе к источнику пищи, то есть у рек и озер.

 

В Испании идентифицирован новый вид смертоносных динозавров
Реконструкция динозавра Riojavenatrix Lacustris. Изображение: Dino Kia

 

Ранее мы писали, что на юге Франции обнаружили гигантский скелет динозавра.

Напомним, мы рассказывали, почему у знаменитого тираннозавра рекса были крохотные передние лапки и как он их использовал.

Также мы сообщали, какие звуки действительно могли издавать динозавры. Это далеко не то рычание, что вы слышите в фильмах.

открытие
ученые
исследование
динозавры
хищник
палеонтологи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство