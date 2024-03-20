Выявлен новый вид смертоносных динозавров — на кого они охотились

Реконструкция жизни спинозаврида White Rock. Изображение: Anthony Hutchings

Недавно исследователи наткнулись на новый вид динозавров с "колючими" коническими зубами. Удивительное открытие было сделано в Испании. Древняя рептилия оказалась хищником, который мог уничтожить свою жертву за мгновение.

Особенности вида были описаны в научном труде, опубликованном в журнале Zoological Journal of the Linnean Society. Ведущим автором работы является палеонтолог из Университета Страны Басков Эрик Исасменди, пишет Sci.News.

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По словам ученых, новый вид был назван Riojavenatrix lacustris.

Родовое название "Riojavenatrix" происходит от названия провинции Ла-Риоха в Испании, а также от латинского venatrix, что означает "охотница". Вторая часть названия "lacustris" на латыни означает "из озера". То есть это указывает на то, что останки были найдены в озерных отложениях.

Что известно о Riojavenatrix lacustris?

Этот вид принадлежит к семейству спинозавров (Spinosauridae) — крупным тероподовым динозаврам, известным из середины мелового периода.

Эти динозавры характеризуются длинными черепами с коническими зубами, которые совпадают с черепами крокодилов. Также у них были крепкие конечности с массивным когтем большого пальца.

У многих видов спинозавров нервные шипы их позвонков были значительно удлинены и образовывали парус на спине динозавра.

Вид, получивший научное название Riojavenatrix lacustris, имел длину до 7-8 м и весил 1,5 тонны.

Реконструкция скелета Riojavenatrix Lacustris. Изображение: Scott Hartman

"Riojavenatrix lacustris — один из новейших иберийских и европейских видов спинозавридов", — сказал Исасменди.

Недавно идентифицированный спинозаврид жил на территории современной Испании в эпоху раннего мела, примерно 120 млн лет назад.

Какие особенности нового вида динозавров Riojavenatrix lacustris?

Считается, что спинозавриды являются рыбоедами. К такому выводу пришли ученые на основе их колючих зубов и характеристик черепа и челюстей. Riojavenatrix lacustris не исключение.

Этот динозавр был очень хорошим охотником и быстро ловил и съедал своих жертв. Очевидно, что они жили поближе к источнику пищи, то есть у рек и озер.

Реконструкция динозавра Riojavenatrix Lacustris. Изображение: Dino Kia

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