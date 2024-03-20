Виявлено новий вид смертоносних динозаврів — на кого вони полювали

Вчені натрапили на новий вид смертоносних динозаврів — знищували жертву за мить
Нещодавно дослідники натрапили на новий вид динозаврів з "колючими" конічними зубами. Дивовижне відкриття було зроблено в Іспанії. Стародавня рептилія виявилася хижаком, що могла знищити свою жертву за мить.
Особливості виду були описані в науковій праці, опублікованій в журналі Zoological Journal of the Linnean Society. Провідним автором роботи є палеонтолог з Університету Країни Басків Ерік Ісасменді, пише Sci.News.
Як називається новий вид динозавра-хижака?
За словами науковців, новий вид було названо Riojavenatrix lacustris.
Родова назва "Riojavenatrix" походить від назви провінції Ла-Ріоха в Іспанії, а також від латинського venatrix, що означає "мисливиця". Друга частина назви "lacustris" латиною означає "з озера". Тобто, це вказує на те, що рештки були знайдені в озерних відкладеннях.
Що відомо про Riojavenatrix lacustris?
Цей вид належить до родини спинозаврів (Spinosauridae) — великих тероподових динозаврів, відомих із середини крейдяного періоду.
Ці динозаври характеризуються довгими черепами з конічними зубами, які збігаються з черепами крокодилів. Також вони мали міцні кінцівки з масивним кігтем великого пальця.
У багатьох видів спінозаврів нервові шипи їхніх хребців були значно подовжені й утворювали вітрило на спині динозавра.
Вид, який отримав наукову назву Riojavenatrix lacustris, мав довжину до 7-8 м і важив 1,5 тонни.
"Riojavenatrix lacustris — один із найновіших іберійських і європейських видів спинозавридів", — сказав Ісасменді.
Нещодавно ідентифікований спинозаврид жив на території сучасної Іспанії в епоху ранньої крейди, приблизно 120 млн років тому.
Які особливості нового виду динозаврів Riojavenatrix lacustris?
Вважається, що спінозавриди є рибоїдними. До такого висновку прийшли науковці на основі їхніх колючих зубів і характеристик їх черепа та щелеп. Riojavenatrix lacustris не є виключенням.
Цей динозавр був дуже гарним мисливцем й швидко ловив та з'їдав своїх жертв. Очевидно, що вони жили ближче до джерела їжі, тобто біля річок та озер.
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