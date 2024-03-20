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Вчені натрапили на новий вид смертоносних динозаврів — знищували жертву за мить

20 березня 2024 20:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Виявлено новий вид смертоносних динозаврів — на кого вони полювали
Реконструкція життя спінозаврида White Rock. Зображення: Anthony Hutchings
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Нещодавно дослідники натрапили на новий вид динозаврів з "колючими" конічними зубами. Дивовижне відкриття було зроблено в Іспанії. Стародавня рептилія виявилася хижаком, що могла знищити свою жертву за мить. 

Особливості виду були описані в науковій праці, опублікованій в журналі Zoological Journal of the Linnean Society. Провідним автором роботи є палеонтолог з Університету Країни Басків Ерік Ісасменді, пише Sci.News.

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Як називається новий вид динозавра-хижака?

За словами науковців, новий вид було названо Riojavenatrix lacustris.

Родова назва "Riojavenatrix" походить від назви провінції Ла-Ріоха в Іспанії, а також від латинського venatrix, що означає "мисливиця". Друга частина назви "lacustris" латиною означає "з озера". Тобто, це вказує на те, що рештки були знайдені в озерних відкладеннях.

Що відомо про Riojavenatrix lacustris?

Цей вид належить до родини спинозаврів (Spinosauridae) — великих тероподових динозаврів, відомих із середини крейдяного періоду.

Ці динозаври характеризуються довгими черепами з конічними зубами, які збігаються з черепами крокодилів. Також вони мали міцні кінцівки з масивним кігтем великого пальця.

У багатьох видів спінозаврів нервові шипи їхніх хребців були значно подовжені й утворювали вітрило на спині динозавра.

Вид, який отримав наукову назву Riojavenatrix lacustris, мав довжину до 7-8 м і важив 1,5 тонни.

 

Виявлено новий вид смертоносних динозаврів — на кого вони полювали
Реконструкція скелета Riojavenatrix lacustris. Зображення: Scott Hartman

"Riojavenatrix lacustris — один із найновіших іберійських і європейських видів спинозавридів", — сказав Ісасменді.

Нещодавно ідентифікований спинозаврид жив на території сучасної Іспанії в епоху ранньої крейди, приблизно 120 млн років тому.

Які особливості нового виду динозаврів Riojavenatrix lacustris?

Вважається, що спінозавриди є рибоїдними. До такого висновку прийшли науковці на основі їхніх колючих зубів і характеристик їх черепа та щелеп. Riojavenatrix lacustris не є виключенням.

Цей динозавр був дуже гарним мисливцем й швидко ловив та з'їдав своїх жертв. Очевидно, що вони жили ближче до джерела їжі, тобто біля річок та озер. 

 

В Іспанії ідентифіковано новий вид смертоносних динозаврів
Реконструкція динозавра Riojavenatrix lacustris. Зображення: Dino Kia

 

Раніше ми писали, на півдні Франції виявили гігантський скелет динозавра.

Нагадаємо, ми розповідали, чому у знаменитого тиранозавра рекса були крихітні передні лапки та як він їх використовував. 

Також ми повідомляли, які звуки насправді могли видавати динозаври. Це далеко не те гарчання, що ви чуєте у фільмах. 

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