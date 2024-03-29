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Ученые "оживили" человека, жившего на территории Украины 10 тысяч лет назад — фото

29 марта 2024 17:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Ученые воссоздали лицо предка украинцев, жившего 10 тысяч лет назад — фото
Раскопки древних людей в Украине. Коллаж Новини.LIVE
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Десятки тысяч лет назад территорию современной Украины заселяли разные культуры и этносы. В частности, одна из групп принадлежала к Днепро-Донецкой культуре, которая отделилась около 8-6 тысячелетий до нашей эры и просуществовала почти две тысячи лет. Одного из ее представителей удалось "воскресить" с помощью современных технологий.

Лицо мужественного мужчины с характерной челюстью воссоздали специалисты Ancestral Whispers. Детали рассказало издание "Коментарі".

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Как выглядел человек, который когда-то жил на территории Украины

Отмечается, что для максимально точного воспроизведения внешности человека неолитической культуры, который жил на территории Украины 10 тысяч лет назад, специалисты Ancestral Whispers использовали данные украинских ученых.

В частности, очень помог научный труд кандидата исторических наук Инны Потехиной. Именно она подробно описала характеристики черепа из могильника в поселке Вовниги, Днепропетровской области.

На основе только описания костей черепа удалось сделать первый шаг в реконструкции. Чтобы "оживить" древнего человека специалисты учли образ жизни человека как охотника-собирателя.

Реконструкторы отметили, что акцентировали внимание на хорошо развитых жевательных мышцах. Ведь большая челюсть была характерна для представителей Днепро-Донецкой культуры.

Также выяснили примерный цвет кожи, глаз и волос, характерных для регионов Украины в соответствующий исторический период. А именно смуглая кожа, карие глаза и каштановые волосы.

В результате получился такой мужчина:

 

Ученые воспроизвели лицо предка украинцев, жившего 10 тысяч лет назад.
Представитель Днепро-донецкой культуры, останки которого найдены в могильнике в поселке Вовниги. Изображение: Ancestral Whispers

В соцсетях пофантазировали, как бы мог выглядеть представитель Днепро-Донецкой культуры, если бы жил сегодня. С помощью искусственного интеллекта было создано реалистическое изображение.

 

Как выглядел человек, живший на территории Украины 10 тысяч лет назад
Представитель Днепро-Донецкой культуры. Фото: Reddit

Что известно о Днепро-Донецкой культуре

Директор Центра охраны и исследований памятников археологии Вячеслав Шерстюк подчеркнул, что именно эта является самой большой по территории археологической культурой Украины новой каменной эпохи.

Она характерна тем, что объединяет все формы хозяйства: земледелие, скотоводство, собирательство и рыболовство. То есть является "промежуточным этапом развития этногенеза перед распределением цивилизации на две группы племен — скотоводов и земледельцев".

Шерстюк также добавил, что представители Днепро-Донецкой культуры не являются прямыми предками украинцев, равно как и трипольцы и другие племена того времени. Но он не исключает, что какой-то геном все же остался.

"Эта культура была автохтонной и возникла на основе более ранних мезолитических культур-этносов, которые развивались и существовали по Днепру", — отмечает специалист.

На Днепро-Донецкой культуре образовалось несколько групп этносов. Они считаются ядрами на основе которых сформировалось индоевропейское языковое сообщество.

"Именно из днепро-дона развились все племена, которые приручили потом коня, придумали колесо, и путешествовали сотни лет по всей Евразии, разнося всем и щедро "даря" свою ДНК", — рассказал Вячеслав Шерстюк.

Ранее мы рассказывали, что с помощью современных технологий ученые воспроизвели лицо "вампира", жившего более 500 лет назад в Италии.

Напомним, мы писали, что специалисты из Бразилии воспроизвели настоящий облик известного итальянского поэта эпохи Возрождения Данте Алигьери.

Также мы сообщали, что ученые реконструировали лицо мальчика со странным черепом, который жил в Норвегии 8300 лет назад.

Украина
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