Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Вчені "оживили" людину, яка жила на території України 10 тисяч років тому — фото arrow

Вчені "оживили" людину, яка жила на території України 10 тисяч років тому — фото

29 березня 2024 17:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Вчені відтворили обличчя предка українців, який жив 10 тисяч років тому — фото
Розкопки прадавніх людей в Україні. Колаж Новини.LIVE
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Десятки тисяч років тому територію сучасної України заселяли різні культури та етноси. Зокрема, одна з груп належала до Дніпро-донецької культури, яка виокремилась близько 8-6 тисячоліття до нашої ери та проіснувала майже дві тисячі років. Одного з її представників вдалося "воскресити" за допомогою сучасних технологій.

Обличчя мужнього чоловіка з характерною щелепою відтворили фахівці Ancestral Whispers. Деталі розповіло видання "Коментарі".

Читайте також:

Який вигляд мала людина, що колись жила на території України 

Зазначається, що для максимально точного відтворення зовнішності людини неолітичної культури, яка жила на території України понад 10 тисяч років тому, фахівці Ancestral Whispers використовували дані українських науковців.

Зокрема дуже допомогла наукова праця кандидатки історичних наук Інни Потєхіної. Саме вона детально описала характеристики черепа з могильника у селищі Вовніги, Дніпропетровської області.

На основі лише опису кісток черепа вдалося зробити перший крок у реконструкції. Щоб "оживити" прадавню людину спеціалісти врахували спосіб життя людини як мисливця-збирача

Реконструктори зазначили, що акцентували на добре розвинених жувальних м’язах. Адже велика щелепа була характерна для представників Дніпро-донецької культури.

Також  з’ясували приблизний колір шкіри, очей та волосся, які є характерними для регіонів України у відповідний історичний період. А саме смаглява шкіра, карі очі та каштанове волосся. 

В результаті вийшов такий чоловік: 

 

Вчені відтворили обличчя предка українців, який жив 10 тисяч років тому — фото
Представник Дніпро-донецької культури, рештки якого знайдено у могильнику у селищі Вовніги. Зображення: Ancestral Whispers 

У соцмережах пофантазували, який би вигляд міг мати представник Дніпро-донецької культури, якби жив сьогодні. За допомогою штучного інтелекту було створено реалістичне зображення. 

 

Який вигляд мала людина, яка жила на території України 10 тисяч років тому
Представник Дніпро-донецької культури. Фото: Reddit

Що відомо про Дніпро-донецьку культуру

Директор Центру охорони та досліджень пам'яток археології В’ячеслав Шерстюк підкреслив, що саме ця є найбільшою за територією археологічною культурою України нової кам'яної доби.

Вона характерна тим, що об'єднує всі форми господарства: землеробство, скотарство, збиральництво та рибальство. Тобто є "проміжним етапом розвитку етногенезу перед розподілом цивілізації на дві групи племен — скотарів та землеробів".

Шерстюк також додав, що представники Дніпро-донецької культури не є прямими предками українців, так само як і трипільці та інші племена того часу. Але він не виключає, що якийсь геном все ж лишився. 

"Ця культура була автохтонною та виникла на основі більш ранніх мезолітичних культур-етносів, які розвивалися й існували по Дніпру", — наголошує фахівець.

На Дніпро-донецькій культурі утворилося кілька груп етносів. Вони вважаються ядрами, на основі яких сформувалася індоєвропейська мовна спільнота.  

"Саме з дніпро-дону розвинулися всі племена, які приручили потім коня, вигадали колесо, та мандрували сотні років усією Євразією, розносячи усім й щедро "даруючи" своє ДНК", — розповів В’ячеслав Шерстюк.

Раніше ми розповідали, що за допомогою сучасних технологій вчені відтворили обличчя "вампіра", який жив понад 500 років тому в Італії. 

Нагадаємо, ми писали, що фахівці з Бразилії відтворили справжню зовнішність відомого італійського поета доби Відродження Данте Аліґ'єрі

Також ми повідомляли, що вчені реконструювали обличчя хлопчика з дивним черепом, який жив у Норвегії 8300 років тому. 

Україна
вчені
обличчя
людина
реконструкція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ