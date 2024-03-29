Вчені відтворили обличчя предка українців, який жив 10 тисяч років тому — фото

Розкопки прадавніх людей в Україні. Колаж Новини.LIVE

Десятки тисяч років тому територію сучасної України заселяли різні культури та етноси. Зокрема, одна з груп належала до Дніпро-донецької культури, яка виокремилась близько 8-6 тисячоліття до нашої ери та проіснувала майже дві тисячі років. Одного з її представників вдалося "воскресити" за допомогою сучасних технологій.

Обличчя мужнього чоловіка з характерною щелепою відтворили фахівці Ancestral Whispers. Деталі розповіло видання "Коментарі".

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Який вигляд мала людина, що колись жила на території України

Зазначається, що для максимально точного відтворення зовнішності людини неолітичної культури, яка жила на території України понад 10 тисяч років тому, фахівці Ancestral Whispers використовували дані українських науковців.

Зокрема дуже допомогла наукова праця кандидатки історичних наук Інни Потєхіної. Саме вона детально описала характеристики черепа з могильника у селищі Вовніги, Дніпропетровської області.

На основі лише опису кісток черепа вдалося зробити перший крок у реконструкції. Щоб "оживити" прадавню людину спеціалісти врахували спосіб життя людини як мисливця-збирача.

Реконструктори зазначили, що акцентували на добре розвинених жувальних м’язах. Адже велика щелепа була характерна для представників Дніпро-донецької культури.

Також з’ясували приблизний колір шкіри, очей та волосся, які є характерними для регіонів України у відповідний історичний період. А саме смаглява шкіра, карі очі та каштанове волосся.

В результаті вийшов такий чоловік:

Представник Дніпро-донецької культури, рештки якого знайдено у могильнику у селищі Вовніги. Зображення: Ancestral Whispers

У соцмережах пофантазували, який би вигляд міг мати представник Дніпро-донецької культури, якби жив сьогодні. За допомогою штучного інтелекту було створено реалістичне зображення.

Представник Дніпро-донецької культури. Фото: Reddit

Що відомо про Дніпро-донецьку культуру

Директор Центру охорони та досліджень пам'яток археології В’ячеслав Шерстюк підкреслив, що саме ця є найбільшою за територією археологічною культурою України нової кам'яної доби.

Вона характерна тим, що об'єднує всі форми господарства: землеробство, скотарство, збиральництво та рибальство. Тобто є "проміжним етапом розвитку етногенезу перед розподілом цивілізації на дві групи племен — скотарів та землеробів".

Шерстюк також додав, що представники Дніпро-донецької культури не є прямими предками українців, так само як і трипільці та інші племена того часу. Але він не виключає, що якийсь геном все ж лишився.

"Ця культура була автохтонною та виникла на основі більш ранніх мезолітичних культур-етносів, які розвивалися й існували по Дніпру", — наголошує фахівець.

На Дніпро-донецькій культурі утворилося кілька груп етносів. Вони вважаються ядрами, на основі яких сформувалася індоєвропейська мовна спільнота.

"Саме з дніпро-дону розвинулися всі племена, які приручили потім коня, вигадали колесо, та мандрували сотні років усією Євразією, розносячи усім й щедро "даруючи" своє ДНК", — розповів В’ячеслав Шерстюк.

Раніше ми розповідали, що за допомогою сучасних технологій вчені відтворили обличчя "вампіра", який жив понад 500 років тому в Італії.

Нагадаємо, ми писали, що фахівці з Бразилії відтворили справжню зовнішність відомого італійського поета доби Відродження Данте Аліґ'єрі.

Також ми повідомляли, що вчені реконструювали обличчя хлопчика з дивним черепом, який жив у Норвегії 8300 років тому.