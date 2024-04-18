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Ученые показали жуткого подземного хищника, названного в честь Волан-де-Морта

18 апреля 2024 10:04
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Обнаружено новое охотящееся в темноте существо, его назвали Волан-де-Мортом — фото
Существо, которое назвали в честь Волан-де-Морта. Коллаж: Новини.LIVE
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Исследователи не перестают удивлять новыми открытиями в области биологии, ведь на нашей планете действительно живет так много существ, о которых мы даже не догадываемся. Так, недавно в Австралии удалось обнаружить нового уникального хищника, обитающего под землей и охотящегося в полной темноте. А самое интересное — его назвали в честь Волан-де-Морта — главного антагониста из "Гарри Поттера".

Нашли и описали новый вид ученые из Университета Западной Австралии и представитель Bennelongia Environmental Consultants. Их труд был обнародован в ZooKeys.

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Подземным хищником оказался муравей. Новый вид назвали Leptanilla voldemort.

Для его обнаружения ученым пришлось сделать "подземную скребку". Они бурили глубокие скважины в земле, опускали к ним специальные сети и вытаскивали их обратно, собирая образцы земли и жителей.

 

Обнаружено новое существо, охотящееся во тьме
Муравей Leptanilla voldemort. Фото: Mark KL Wong, Jane M. McRae, ZooKeys

Какие особенности у муравьев Волан-де-Морт

Этот хищник живет в подземельях и полностью ведет подземный образ жизни. Он уникален своими очень крохотными размерами, всего от 1 до 2 мм. Тело очень тонкое с изящными усиками и ногами.

 

Ученые показали жуткого подземного хищника
Муравей Leptanilla voldemort. Фото: Mark KL Wong, Jane M. McRae, ZooKeys

Поскольку муравьи живут под землей в полной темноте, они не имеют особой окраски. Этот вид наделен бледным цветом, который под светом ламп кажется чуть-чуть золотистым. Также муравьи слепы.

 

В Австралии обнаружили нового хищника, которого назвали в честь Волан-де-Морта.
Муравей Leptanilla voldemort. Фото: Mark KL Wong, Jane M. McRae, ZooKeys

Как отмечают ученые, анатомическое строение этих существ может говорить, что они обитают предположительно в воздушных карманах или трещинах камней.

В отличие от многих других муравьев, обитающих в почве, L. voldemort ведет хищный образ жизни. Согласно опубликованному исследованию, этот вид использует свои острые челюсти и мощные укусы для охоты на многоножек, что значительно больше их самих.

 

В Австралии обнаружили муравей, который назвали в честь Волан-де-Морта.
Муравей Leptanilla voldemort. Фото: Mark KL Wong, Jane M. McRae, ZooKeys

 

Ранее мы писали, что в самых темных глубинах океана нашли жутких существ из другого мира.

Напомним, мы сообщали, что в недрах Земли живут странные живые организмы, образующие кристаллы из СО2.

Также мы рассказывали, что из глубин Тихого океана подняли таинственные черные сферы, оказавшиеся живыми.

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