Обнаружено новое охотящееся в темноте существо, его назвали Волан-де-Мортом — фото

Существо, которое назвали в честь Волан-де-Морта. Коллаж: Новини.LIVE

Исследователи не перестают удивлять новыми открытиями в области биологии, ведь на нашей планете действительно живет так много существ, о которых мы даже не догадываемся. Так, недавно в Австралии удалось обнаружить нового уникального хищника, обитающего под землей и охотящегося в полной темноте. А самое интересное — его назвали в честь Волан-де-Морта — главного антагониста из "Гарри Поттера".

Нашли и описали новый вид ученые из Университета Западной Австралии и представитель Bennelongia Environmental Consultants. Их труд был обнародован в ZooKeys.

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Подземным хищником оказался муравей. Новый вид назвали Leptanilla voldemort.

Для его обнаружения ученым пришлось сделать "подземную скребку". Они бурили глубокие скважины в земле, опускали к ним специальные сети и вытаскивали их обратно, собирая образцы земли и жителей.

Муравей Leptanilla voldemort. Фото: Mark KL Wong, Jane M. McRae, ZooKeys

Какие особенности у муравьев Волан-де-Морт

Этот хищник живет в подземельях и полностью ведет подземный образ жизни. Он уникален своими очень крохотными размерами, всего от 1 до 2 мм. Тело очень тонкое с изящными усиками и ногами.

Муравей Leptanilla voldemort. Фото: Mark KL Wong, Jane M. McRae, ZooKeys

Поскольку муравьи живут под землей в полной темноте, они не имеют особой окраски. Этот вид наделен бледным цветом, который под светом ламп кажется чуть-чуть золотистым. Также муравьи слепы.

Муравей Leptanilla voldemort. Фото: Mark KL Wong, Jane M. McRae, ZooKeys

Как отмечают ученые, анатомическое строение этих существ может говорить, что они обитают предположительно в воздушных карманах или трещинах камней.

В отличие от многих других муравьев, обитающих в почве, L. voldemort ведет хищный образ жизни. Согласно опубликованному исследованию, этот вид использует свои острые челюсти и мощные укусы для охоты на многоножек, что значительно больше их самих.

Муравей Leptanilla voldemort. Фото: Mark KL Wong, Jane M. McRae, ZooKeys

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