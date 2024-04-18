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Вчені показали моторошного підземного хижака, названого на честь Волан-де-Морта

18 квітня 2024 10:04
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Виявлено нову істоту, що полює у темряві, її назвали Волан-де-Мортом — фото
Істота, яку назвали на честь Волан-де-Морта. Колаж: Новини.LIVE
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Дослідники не перестають дивувати новими відкриттями в області біології, адже на нашій планеті насправді мешкає так багато істот, про яких ми навіть не здогадуємося. Так, нещодавно в Австралії вдалося виявити нового унікального хижака, який мешкає під землею та полює у цілковитій темряві. А найцікавіше — його назвали на честь Волан-де-Морта — головного антагоніста з "Гаррі Поттера". 

Знайшли та описали новий вид науковці з Університету Західної Австралії та представник Bennelongia Environmental Consultants. Їхня праця була оприлюднена в ZooKeys.

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Підземним хижаком виявилася мураха. Новий вид назвали Leptanilla voldemort

Для її виявлення науковцям довелося зробити "підземне зішкрібання". Вони бурили глибокі свердловини у землі, опускали до них спеціальні мережі та витягували їх назад, збираючи зразки землі та її мешканців.

 

Виявлено нову істоту, що полює у темряві
Мураха Leptanilla voldemort. Фото: Mark KL Wong, Jane M. McRae, ZooKeys

Які особливості мурахи Волан-де-Морта

Цей хижак живе у підземеллях і веде повністю підземний спосіб життя. Він унікальний своїми дуже крихітні розміри, лише від 1 до 2 мм. Тіло дуже тонке з витонченими вусиками та ногами.

 

Вчені показали моторошного підземного хижака
Мураха Leptanilla voldemort. Фото: Mark KL Wong, Jane M. McRae, ZooKeys

Оскільки мурахи живуть під землею у цілковитій темряві, вони не мають особливого забарвлення. Цей вид наділений блідим кольором, що у світлі ламп здається трохи золотавим. Також мурахи сліпі.  

 

В Австралії виявили нового хижака, якого назвали на честь Волан-де-Морта — фото
Мураха Leptanilla voldemort. Фото: Mark KL Wong, Jane M. McRae, ZooKeys

Як зазначають науковці, анатомічна будова цих істот може говорити про те, що вони мешкають, імовірно, в повітряних кишенях або тріщинах каменів.

На відміну від багатьох інших мурах, що живуть у грунті, L. voldemort веде хижий спосіб життя. Відповідно до опублікованого дослідження, цей вид використовує свої гострі щелепи та потужні укуси для полювання на багатоніжок, що є значно більшими за них самих. 

 

В Австралії виявили мураху, яку назвали на честь Волан-де-Морта — фото
Мураха Leptanilla voldemort. Фото: Mark KL Wong, Jane M. McRae, ZooKeys

 

Раніше ми писали, що в найтемніших глибинах океану знайшли моторошних істот з іншого світу.

Нагадаємо, ми повідомляли, у надрах Землі живуть дивні живі організми, що утворюють кристали з СО2.

Також ми розповідали, що з глибин Тихого океану підняли таємничі чорні сфери, які виявилися живими.

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