Ученые воссоздали лицо настоящего вампира, которому более 500 лет — фото

Череп вампира из Венеции с кирпичом в челюсти. Изображение: Matteo Borrin

В 16 веке люди действительно верили о существовании ведьм, монстров и вампиров. Более того, с ними пытались бороться. И иногда люди, которые подозревались в сверхъестественных силах, подвергались ужасным пыткам и ритуальным захоронениям. Древние могилы так называемых кровопийц находят в разных странах мира. Одно из страшных захоронений было найдено в Италии. С помощью современных технологий ученые воспроизвели лицо "вампира", жившего более 500 лет назад.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале OrtogOnline. Воспроизведением внешности "упыря" занимался 3D-дизайнер из Бразилии Цицеро Мораэс, пишет IFLScience.

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Анализ показал, что "вампиром" на самом деле была женщина, жившая в 16 веке в Италии. К моменту смерти ей было около 60 лет.

Несчастная была похоронена в братской могиле для жертв чумы на острове Лаццаретто Нуово в Венецианской лагуне. Могильник раскопали исследователи в 2006 году. Это было первое найденное подобное "вампирское" захоронение на острове.

Когда-то Лаццаретто Нуово использовался в качестве санатория для больных чумой, но стал местом последнего приюта для большого количества людей, умерших во время вспышки чумы 1576 года.

В тот период европейской истории наблюдался всплеск вампирской истерии, когда сельские жители начали искать сверхъестественных "козлов отпущения" за смертельные болезни, опустошавшие континент.

Интересно, что истории о вампирах в этом регионе родились благодаря итальянским копателям могил, которым регулярно приходилось раскапывать старые могилы. Они становились свидетелями так называемых живых трупов, то есть еще разлагавшихся тел. Останки часто выглядели ужасно раздутыми из-за сочившихся изо рта и носа телесных жидкостей, а челюсти могли быть открытыми. Это породило мнение, будто эти живые трупы лакомились кровью своих соседей по могиле.

Соответственно, был придуман способ борьбы с такими вампирами. Чтобы они не могли питаться и восстать из могилы.

Как боролись с вампирами в Италии

Один из методов борьбы с вампирами в Италии заключался в том, чтобы не дать кровопийцам охотиться и питаться. Для этого в рот мертвого человека вставляли кирпич.

Именно таким образом была похоронена женщина, которую тоже сочли вампиром более 500 лет назад. Очевидно, что люди, которые вонзили в челюсть умершей женщины каменный кирпич, подозревали ее в распространении болезни, поедании плоти или крови людей.

Реконструкция лица с кирпичом в челюсти. Изображение: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Любопытно, что анализ исследователей показал, что женщина при жизни в основном ела овощи и зерновые. Это, в частности, указывает на низкий социальный класс.

Женщине вставили в челюсть кирпич, воспроизведение. Изображение: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Реконструкция "женщины-вампира" из Италии

Чтобы реконструировать лицо женщины, 3D-дизайнер и эксперт-криминалист Цицеро Мораес сначала набрасывал передний и боковой вид черепа, а также зубные дуги, используя измерения и проекции настоящего черепа.

Воспроизведение лицевого профиля. Изображение: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Затем эта модель была доработана в цифровом виде путем морфинга компьютерной томографии лица современного человека, чтобы соответствовать контурам древнего черепа.

Реконструкция лица "вампира". Изображение: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Реконструкция лица "вампира". Изображение: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Затем Мораес создал копию кирпича из пенополистирола и провел серию экспериментов, чтобы определить, могли ли предмет намеренно вставить в рот женщины после ее смерти. Результаты показали, что кирпич можно было поместить в полость рта, не повредив зубы или мягкие ткани.

Воспроизведение лица "вампира" из Италии. Изображение: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Реконструкция лица "женщины-вампира". Изображение: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Воспроизведение лица "женщины-вампира". Изображение: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Ранее мы рассказали, что ученые из Бразилии использовали современные технологии, чтобы воспроизвести настоящий облик известного итальянского поэта эпохи Возрождения Данте Алигьери.

Напомним, мы писали, что ученые реконструировали лицо мальчика со странным черепом, который жил в Норвегии 8300 лет назад.

Также мы сообщали, что исследователи из Саудовской Аравии смогли воспроизвести внешность женщины таинственного народа набатеи, жившей 2000 лет назад.