Вчені відтворили обличчя справжнього вампіра, якому понад 500 років — фото

Череп вампіра з Венеції, з цеглою в щелепі. Зображення: Matteo Borrin

У 16 столітті люди насправді вірили про існування відьом, монстрів та вампірів. Щобільше, з ними намагалися боротися. І часом люди, які підозрювалися у надприродних силах, піддавалися жахливим тортурам та ритуальним похованням. Прадавні могили так званих кровопивць знаходять у різних країнах світу. Одне зі страшних поховань було знайдено в Італії. За допомогою сучасних технологій вчені відтворили обличчя "вампіра", який жив понад 500 років тому.

Відповідне дослідження було опубліковано в журналі OrtogOnline. Відтворенням зовнішності "упиря" займався 3D-дизайнер з Бразилії Цицеро Мораес, пише IFLScience.

Читайте також:

Що відомо про долю "вампіра" та місце її спочинку?

Аналіз показав, що "вампіром" насправді була жінка, яка жила у 16 столітті в Італії. На момент смерті їй було близько 60 років.

Нещасну було поховано у братській могилі для жертв чуми на острові Лаццаретто Нуово у Венеціанській лагуні. Могильник розкопали дослідники 2006 року. Це було перше знайдене подібне "вампірське" поховання на острові.

Колись Лаццаретто Нуово використовувався як санаторій для хворих на чуму, але став місцем останнього притулку для великої кількості людей, які померли під час спалаху чуми 1576 року.

У той період європейської історії спостерігався сплеск вампірської істерії, коли сільські жителі почали шукати надприродних "цапів-відбувайлів" за смертельні хвороби, що спустошували континент.

Цікаво, що історії про вампірів у цьому регіоні народилися завдяки італійським копачам могил, яким регулярно доводилося розкопувати старі могили. Вони ставали свідками так званих живих трупів, тобто тіл, що ще розкладалися. Рештки часто виглядали жахливо роздутими через тілесні рідини, що сочилися з рота і носа, а щелипи могли бути відкритими. Тож, це породило думку, ніби ці живі трупи ласували кров'ю своїх сусідів по могилі.

Відповідно був придуманий спосіб боротьби з такими вампірами. Щоб вони не могли харчуватися та повстати з могили.

Як боролися з вампірами в Італії

Один з методів боротьби з вампірами в Італії полягав у тому, щоб не дати змогу кровопивцям полювати та харчуватися. Для цього у рот мертвої людини вставляли цеглину.

Саме таким чином була похована жінка, яку теж визнали вампіром понад 500 років тому. Очевидно, що люди, які встромили у щелепу померлої жінки кам'яну цеглину, підозрювали її у поширенні хвороби або ж поїданні плоті чи крові людей.

Реконструкція обличчя з цеглиною у щелепі. Зображення: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Цікаво, що аналіз дослідників показав, що жінка за життя в основному їла овочі та зернові. Це зокрема вказує на низький соціальний клас.

Жінці вставили у щелепу цеглину, відтворення. Зображення: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Реконструкція "жінки-вампіра" з Італії

Щоб реконструювати обличчя жінки, 3D-дизайнер і експерт-криміналіст Цицеро Мораєс спочатку накидав передній і бічний вигляд черепа, а також зубні дуги, використовуючи вимірювання та проєкції справжнього черепа.

Відтворення профілю обличчя. Зображення: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Потім ця модель була доопрацьована в цифровому вигляді шляхом морфінгу комп’ютерної томографії обличчя сучасної людини, щоб відповідати контурам стародавнього черепа.

Реконструкція обличчя "вампіра". Зображення: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Реконструкція обличчя "вампіра". Зображення: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Потім Мораєс створив копію цегли з пінополістиролу та провів серію експериментів, щоб визначити, чи міг предмет навмисно вставити в рот жінки після її смерті. Результати показали, що цеглину можна було помістити в ротову порожнину, не пошкодивши зуби чи м’які тканини.

Відтворення обличчя "вампіра" з Італії. Зображення: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Реконструкція обличчя "жінки-вампіра". Зображення: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Відтворення обличчя "жінки-вампіра". Зображення: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024

Раніше ми розповіли, що вчені з Бразилії використали сучасні технології, щоб відтворити справжню зовнішність відомого італійського поета доби Відродження Данте Аліґ'єрі.

Нагадає, ми писали, що вчені реконструювали обличчя хлопчика з дивним черепом, який жив у Норвегії 8300 років тому.

Також ми повідомляли, що дослідники з Саудівської Аравії змогли відтворити зовнішність жінки таємничого народу набатеї, яка жила 2000 років тому.