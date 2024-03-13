Что-то издает странный шум в самой отдаленной точке Земли — ученые озадачены

Международная космическая станция над точкой Немо. Фото: Darryl Fonseka/Shutterstock

Самым отдаленным местом на планете Земля считается так называемая точка Немо, расположенная в южной части Тихого океана. Эта условная точка вдали от любых суш и населенных пунктов. Когда моряки проплывают мимо этого места, то ближайшими людьми к ним считаются астронавты на МКС, которые находятся над их головами на расстоянии всего 400 м. Именно здесь почти 30 лет назад стали слышаться очень странные ультранизкочастотные звуки.

Наконец-то ученые нашли ответ на это непонятное и жуткое явление, пишет IFLScience.

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Учитывая, что это место находится в 2689 км от ближайшего берега и, соответственно, цивилизации, а люди бывают здесь крайне редко, район стали использовать, как кладбище для старых, изношенных космических кораблей и спутников. В частности, в точке Немо покоится советская станция "Мир".

Странные звуки, которые не могли объяснить

Впервые ультранизкочастотные звуки в точке Немо услышали в 1997 году. Зафиксировали эту аномалию ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Звук, зафиксированный гидрофонами, установленными над Тихим океаном, был мощным и невероятно громким, одним из самых громких, когда-либо записанных под водой. Он был настолько громким, что его уловили гидрофоны на расстоянии 4800 км. Неудивительно, что он привлек внимание.

Шум был загадкой, которую не могли раскрыть до этого дня. Ученые, включая океанографа NOAA Криса Фокса, даже делали предположение, что источником шума могло быть гигантское морское животное, например кальмар или другое неизвестное морское чудовище.

"Там внизу многое шумит. Киты, дельфины и рыбы, грохот Земли", — заявил однажды Фокс.

Но ни одно известное науке животное не способно издавать такой звук.

Ответ, "лежавший на поверхности"

Позже Крис Фокс предложил теорию, которая и оказалась объяснением удивительных ультранизкочастотных звуков. Он заявил, что аномальный шум может быть связан со льдом.

"Он всегда приходит с юга. Мы подозреваем, что это лед у побережья Антарктиды, и в этом случае он чертовски громок", — сказал Фокс.

В новом исследовании NOAA повторно фиксировала в точке Немо эти звуки. Команда сравнила их с записями 1997 года, и обнаружила, что они соответствуют ледяным землетрясениям, которые создают крупные айсберги, когда они трескаются и разрушаются.

"Ледотрусы имеют достаточную амплитуду, чтобы их можно было обнаружить несколькими датчиками на расстоянии более 5000 км. Исходя из азимута прибытия, породившие звук айсберг(ы), скорее всего, были между проливом Бренсфилд и морем Росса, или, возможно, на мысе Адаре, хорошо известном источнике криогенных сигналов", — объяснили специалисты NOAA.

Ученые подшутили, им удалось опровергнуть теорию, что кладбище космических кораблей является местом сбора неизвестных гигантских кракенов и это уже хорошая новость для человечества.

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