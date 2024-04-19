Ученые обнаружили смертоносных бактерий-вампиров, охотящихся на человеческую кровь

Особый штамм кишечных бактерий. Фото: Depositphotos

Исследователи открыли несколько видов бактерий, которых привлекает человеческая кровь. Они описывают это явление как "бактериальный вампиризм". Эти невидимые глазу "вампиры" могут привести к смертельным инфекциям.

Что известно о смертоносных бактериях и как они способны попадать в нашу кровь (в жидкую часть — сыворотку), рассказали в своем исследовании, опубликованном в eLife, команда ученых из Университета штата Вашингтон и Университета Орегона. Пишет ScienceAlert.

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Так, исследователи установили, что сыворотка крови человека привлекает штаммы трех бактерий, которые, как известно, вызывают смертельные инфекции:

Salmonella enterica. Escherichia coli. Citrobacter koseri.

Исследуемые здесь типы бактерий из семейства Enterobacteriaceae уже были связаны с такими заболеваниями как желудочно-кишечное кровотечение и сепсис, что иногда приводит к летальным случаям.

Это может быть особенной проблемой для людей с заболеванием раздраженного кишечника, где кишечное кровотечение может предложить кишечным бактериям путь в кровь.

Бактериальные инфекции могут оказаться смертельными. Инфографика: Glenn et al., eLife, 2024

Как рассказал микробиолог из Университета штата Вашингтон Арден Бэйлинк, в ходе исследования выяснилось, что бактерии способны ощущать химическое вещество в крови человека и плыть к нему.

Одно из химических веществ, которое привлекает бактерии-вампиры — аминокислота серин. Они чувствуют ее, находят и пожирают с помощью определенных белковых рецепторов.

В ходе экспериментов, проведенных для исследования, всем трем типам бактерий понадобилось менее минуты, чтобы понять, что рядом есть кровь, и направиться к ней.

Как отметили ученые, знание о том, как бактерии воспринимают сыворотку в крови и используют ее, может помочь в будущем спасти много жизней.

"Узнав, как эти бактерии способны выявлять источники крови, в будущем мы сможем разработать новое лекарство, которое будет блокировать эту способность. Это лекарство может улучшить жизнь и здоровье людей с воспалительными заболеваниями кишечника, имеющих высокий риск инфекций кровотока", — утверждает иммунолог из Университета штата Вашингтон Сиена Гленн.

Выявление сальмонеллы в лабораторных условиях. Фото: shutterstock.com

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