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Найдены бактерии-вампиры, которых привлекает человеческая кровь — что известно

19 апреля 2024 22:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Ученые обнаружили смертоносных бактерий-вампиров, охотящихся на человеческую кровь
Особый штамм кишечных бактерий. Фото: Depositphotos
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Исследователи открыли несколько видов бактерий, которых привлекает человеческая кровь. Они описывают это явление как "бактериальный вампиризм". Эти невидимые глазу "вампиры" могут привести к смертельным инфекциям.

Что известно о смертоносных бактериях и как они способны попадать в нашу кровь (в жидкую часть — сыворотку), рассказали в своем исследовании, опубликованном в eLife, команда ученых из Университета штата Вашингтон и Университета Орегона. Пишет ScienceAlert.

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Так, исследователи установили, что сыворотка крови человека привлекает штаммы трех бактерий, которые, как известно, вызывают смертельные инфекции:

  1. Salmonella enterica.
  2. Escherichia coli.
  3. Citrobacter koseri.

Исследуемые здесь типы бактерий из семейства Enterobacteriaceae уже были связаны с такими заболеваниями как желудочно-кишечное кровотечение и сепсис, что иногда приводит к летальным случаям.

Это может быть особенной проблемой для людей с заболеванием раздраженного кишечника, где кишечное кровотечение может предложить кишечным бактериям путь в кровь.

 

Обнаружены смертоносные бактерии-вампиры, привлекаемые человеческой кровью — что о них известно
Бактериальные инфекции могут оказаться смертельными. Инфографика: Glenn et al., eLife, 2024

Как рассказал микробиолог из Университета штата Вашингтон Арден Бэйлинк, в ходе исследования выяснилось, что бактерии способны ощущать химическое вещество в крови человека и плыть к нему.

Одно из химических веществ, которое привлекает бактерии-вампиры — аминокислота серин. Они чувствуют ее, находят и пожирают с помощью определенных белковых рецепторов.

В ходе экспериментов, проведенных для исследования, всем трем типам бактерий понадобилось менее минуты, чтобы понять, что рядом есть кровь, и направиться к ней.

Как отметили ученые, знание о том, как бактерии воспринимают сыворотку в крови и используют ее, может помочь в будущем спасти много жизней.

"Узнав, как эти бактерии способны выявлять источники крови, в будущем мы сможем разработать новое лекарство, которое будет блокировать эту способность. Это лекарство может улучшить жизнь и здоровье людей с воспалительными заболеваниями кишечника, имеющих высокий риск инфекций кровотока", — утверждает иммунолог из Университета штата Вашингтон Сиена Гленн.

 

Ученые обнаружили смертоносные бактерии-вампиры, охотящиеся на человеческую кровь
Выявление сальмонеллы в лабораторных условиях. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, что в недрах Земли обнаружили удивительные живые организмы, которые создают кристаллы из СО2.

Напомним, мы рассказывали, что исследователи изобрели инновационный метод очищения марсианской воды с помощью земных существ.

Также мы сообщали, что известно о зомби-болезни оленей, насколько она опасна и как она способна поразить людей.

болезнь
бактерии
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кровь
вампир

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