Ученые обнаружили смертоносных бактерий-вампиров, охотящихся на человеческую кровь

Найдены бактерии-вампиры, которых привлекает человеческая кровь — что известно
Исследователи открыли несколько видов бактерий, которых привлекает человеческая кровь. Они описывают это явление как "бактериальный вампиризм". Эти невидимые глазу "вампиры" могут привести к смертельным инфекциям.
Что известно о смертоносных бактериях и как они способны попадать в нашу кровь (в жидкую часть — сыворотку), рассказали в своем исследовании, опубликованном в eLife, команда ученых из Университета штата Вашингтон и Университета Орегона. Пишет ScienceAlert.
Так, исследователи установили, что сыворотка крови человека привлекает штаммы трех бактерий, которые, как известно, вызывают смертельные инфекции:
- Salmonella enterica.
- Escherichia coli.
- Citrobacter koseri.
Исследуемые здесь типы бактерий из семейства Enterobacteriaceae уже были связаны с такими заболеваниями как желудочно-кишечное кровотечение и сепсис, что иногда приводит к летальным случаям.
Это может быть особенной проблемой для людей с заболеванием раздраженного кишечника, где кишечное кровотечение может предложить кишечным бактериям путь в кровь.
Как рассказал микробиолог из Университета штата Вашингтон Арден Бэйлинк, в ходе исследования выяснилось, что бактерии способны ощущать химическое вещество в крови человека и плыть к нему.
Одно из химических веществ, которое привлекает бактерии-вампиры — аминокислота серин. Они чувствуют ее, находят и пожирают с помощью определенных белковых рецепторов.
В ходе экспериментов, проведенных для исследования, всем трем типам бактерий понадобилось менее минуты, чтобы понять, что рядом есть кровь, и направиться к ней.
Как отметили ученые, знание о том, как бактерии воспринимают сыворотку в крови и используют ее, может помочь в будущем спасти много жизней.
"Узнав, как эти бактерии способны выявлять источники крови, в будущем мы сможем разработать новое лекарство, которое будет блокировать эту способность. Это лекарство может улучшить жизнь и здоровье людей с воспалительными заболеваниями кишечника, имеющих высокий риск инфекций кровотока", — утверждает иммунолог из Университета штата Вашингтон Сиена Гленн.
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