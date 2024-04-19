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Виявлено смертоносні бактерії-вампіри, яких вабить людська кров — що відомо

19 квітня 2024 22:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Вчені виявили смертоносні бактерії-вампіри, які полюють на людську кров
Особливий штам кишкових бактерій. Фото: Depositphotos
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Дослідники відкрили кілька видів бактерій, яких приваблює людська кров. Вони описують це явище "бактеріальний вампіризм". Ці невидимі оку "вампіри" можуть призвести до смертельних інфекцій.

Що відомо про смертоносні бактерії та як вони здатні потрапляти у нашу кров (у рідку частину — сироватку), розповіли у своєму дослідженні, опублікованому в eLife, команда науковців з Університету штату Вашингтон і Університету Орегону. Пише ScienceAlert.

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Так, дослідники встановили, що сироватка крові людини приваблює штами трьох бактерій, які, як відомо, викликають смертельні інфекції:

  1. Salmonella enterica.
  2. Escherichia coli.
  3. Citrobacter koseri.

Досліджувані тут типи бактерій з сімейства Enterobacteriaceae вже були пов’язані з такими захворюваннями, як шлунково-кишкова кровотеча та сепсис, що часом призводить до летальних випадків. 

Це може бути особливою проблемою для людей із захворюванням подразненого кишечника, де кишкова кровотеча може запропонувати кишковим бактеріям шлях у кров. 

 

Виявлено смертоносні бактерії-вампіри, яких приваблює людська кров — що про них відомо
Бактеріальні інфекції можуть бути смертельними. Інфографіка: Glenn et al., eLife, 2024

Як розповів мікробіолог з Університету штату Вашингтон Арден Бейлінк, у ході дослідження з'ясувалося, що бактерії здатні відчувати хімічну речовину в крові людини та пливти до неї. 

Одна з хімічних речовин, яка приваблює бактерії-вампіри — амінокислота серин. Вони її відчувають, знаходять та пожирають за допомогою певних білкових рецепторів.

Під час експериментів, проведених для дослідження, усім трьом типам бактерій знадобилася менше ніж хвилина, щоб зрозуміти, що поруч є кров, і направитися до неї.

Як наголосили вчені, знання про те, як бактерії сприймають сироватку в крові та використовують її, може допомогти у майбутньому врятувати багато життів. 

"Дізнавшись, як ці бактерії здатні виявляти джерела крові, у майбутньому ми зможемо розробити нові ліки, які блокуватимуть цю здатність. Ці ліки можуть покращити життя та здоров’я людей із запальними захворюваннями кишечника, які мають високий ризик інфекцій кровотоку", — стверджує імунолог з Університету штату Вашингтон Сієна Гленн.

 

Вчені виявили смертоносні бактерії-вампіри, які полюють на людську кров
Виявлення сальмонели в лабораторних умовах. Фото: shutterstock.com

Раніше ми писали, що у надрах Землі виявили дивні живі організми, що створюють кристали з СО2.

Нагадаємо, ми розповідали, що дослідники винайшли інноваційний метод очищення марсіанської води за допомогою земних істот. 

Також ми повідомляли, що відомо про зомбі-хворобу оленів, наскільки вона небезпечна та як вона здатна вразити людей.

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