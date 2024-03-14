Poco X6 Neo от Xiaomi с камерой 108 МП за 200 долларов — где можно купить

Poco X6 Neo рассчитан на молодежь. Фото: Poco

Бренд Poco от Xiaomi выпустил новый смартфон X6 Neo — мощный, но дешевый. У телефона абсолютно идентичное аппаратное обеспечение с Redmi Note 13R Pro.

Об этом сообщил GSMarena.

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Первый телефон Neo в семействе Poco оснащен чипсетом Dimensity 6080 с поддержкой 5G и 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя (или 12 ГБ/256 ГБ).

Дисплей и камеры

Смартфон построен вокруг 6,67-дюймового OLED-дисплея с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 Гц.

Панель имеет отверстие в верхней центральной части для 16 МП камеры для селфи. На задней панели находится 108 МП основная камера и 2 МП датчик глубины.

Фото: Poco

Другие характеристики

Новый телефон имеет устаревшую версию Android 13, несмотря на то, что Poco X6 Pro уже поставляется в Индию с Android 14 и HyperOS.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. Динамик только один — снизу.

Доступность и цена

Poco X6 Neo эксклюзивно доступен на Flipkart в трех цветах: Astral Black, Horizon Blue и Martian Orange (золотой).

8 ГБ/128 ГБ — 190 долларов.

12 ГБ/256 ГБ — 215 долларов.

Первая продажа запланирована на 18 марта.

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