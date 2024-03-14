Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Вышел молодежный смартфон Xiaomi Poco X6 Neo с камерой 108 МП за 200 долларов arrow

Вышел молодежный смартфон Xiaomi Poco X6 Neo с камерой 108 МП за 200 долларов

14 марта 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Poco X6 Neo от Xiaomi с камерой 108 МП за 200 долларов — где можно купить
Poco X6 Neo рассчитан на молодежь. Фото: Poco
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Бренд Poco от Xiaomi выпустил новый смартфон X6 Neo — мощный, но дешевый. У телефона абсолютно идентичное аппаратное обеспечение с Redmi Note 13R Pro.

Об этом сообщил GSMarena.

Читайте также:

Первый телефон Neo в семействе Poco оснащен чипсетом Dimensity 6080 с поддержкой 5G и 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя (или 12 ГБ/256 ГБ).

Дисплей и камеры

Смартфон построен вокруг 6,67-дюймового OLED-дисплея с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 Гц.

Панель имеет отверстие в верхней центральной части для 16 МП камеры для селфи. На задней панели находится 108 МП основная камера и 2 МП датчик глубины.

 

Вышел молодежный смартфон Xiaomi Poco X6 Neo с камерой 108 МП за 200 долларов - фото 1
Фото: Poco

Другие характеристики

Новый телефон имеет устаревшую версию Android 13, несмотря на то, что Poco X6 Pro уже поставляется в Индию с Android 14 и HyperOS.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. Динамик только один — снизу.

Доступность и цена

Poco X6 Neo эксклюзивно доступен на Flipkart в трех цветах: Astral Black, Horizon Blue и Martian Orange (золотой).

8 ГБ/128 ГБ — 190 долларов.
12 ГБ/256 ГБ — 215 долларов.

Первая продажа запланирована на 18 марта.

Ранее мы представили ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi. Также были названы некоторые характеристики будущего смартфона Xiaomi 15.

телефоны
Xiaomi
гаджеты
технологии
смартфон
цены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше