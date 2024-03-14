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Вийшов молодіжний смартфон Xiaomi Poco X6 Neo з камерою 108 МП за 200 доларів

14 березня 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Poco X6 Neo від Xiaomi з камерою 108 МП за 200 доларів — де можна купити
Poco X6 Neo розрахований на молодь. Фото: Poco
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Бренд Poco від Xiaomi випустив новий смартфон X6 Neo — потужний, але дешевий. Телефон має абсолютно ідентичне апаратне забезпечення з Redmi Note 13R Pro.

Про це повідомив GSMarena.

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Перший телефон Neo в сімействі Poco оснащений чипсетом Dimensity 6080 з підтримкою 5G та 8 ГБ оперативки та 128 ГБ накопичувача (або 12 ГБ/256 ГБ).

Дисплей та камери

Смартфон побудований навколо 6,67-дюймового OLED-дисплея з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення до 120 Гц.

Панель має отвір у верхній центральній частині для 16 МП камери для селфі. На задній панелі розміщена 108 МП основна камера та 2 МП датчик глибини.

 

Вийшов молодіжний смартфон Xiaomi Poco X6 Neo з камерою 108 МП за 200 доларів - фото 1
Фото: Poco

Інші характеристики

Новий телефон має застарілу версію Android 13, попри те, що Poco X6 Pro вже поставляється в Індії з Android 14 і HyperOS.

Акумулятор місткістю 5000 мАг підтримує зарядку потужністю 33 Вт. Динамік лише один — знизу.

Доступність та ціна

Poco X6 Neo ексклюзивно доступний на Flipkart у трьох кольорах: Astral Black, Horizon Blue та Martian Orange (золотий).

8 ГБ/128 ГБ — 190 доларів.
12 ГБ/256 ГБ — 215 доларів.

Перший продаж заплановано на 18 березня.

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