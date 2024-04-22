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Выключите эту функцию в Telegram, чтобы не стать жертвой злоумышленников

22 апреля 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Какая функция в Telegram следит за пользователями и как ее отключить
Telegram может быть небезопасным. Фото: radiosvoboda.org
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

В мобильной версии Telegram есть функция "Люди рядом". Злоумышленники на ее основе создали полноценный скрипт, позволяющий определить в выбранной зоне точное расположение всех пользователей мессенджера, активировавших эту функцию.

Как ее отключить, написал УНИАН.

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Функция "Люди рядом" показывает близлежащих пользователей и почти точное расстояние до них. Несмотря на то, что номер телефона пользователя при этом остается скрытым, он сам того не осознавая, публикует свой домашний адрес в Интернете.

 

Выключите эту функцию в Telegram, чтобы не стать жертвой злоумышленников - фото 1
Скриншот: УНИАН

Как отключить опасную функцию

Нужно перейти в мобильной версии мессенджера в "Контакты" — "Найти людей рядом".

Отключить отображение профиля можно в любой момент, нажав кнопку "Не показывать меня". Также во избежание лишних рисков не разрешайте этой функции доступ к своей геолокации.

В самом Telegram эту функцию не признают уязвимостью. Ведь уверены, что пользователи сознательно согласны на передачу своей геолокации, активируя функцию.

Ранее мы сообщали, что Россия могла использовать Telegram для распространения ИПСО по коррупции в Украине. Также 10 апреля Дуров заявил, что мессенджер Telegram достиг аудитории в 900 миллионов пользователей в месяц.

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