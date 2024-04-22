Яка функція в Telegram стежить за користувачами та як її вимкнути

Telegram може бути небезпечним. Фото: radiosvoboda.org

В мобільній версії Telegram є функція "Люди поруч". Зловмисники на її основі створили повноцінний скрипт, що дозволяє визначити в обраній зоні точне розташування всіх користувачів месенджера, які активували цю функцію.

Як її відключити, написав УНІАН.

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Функція "Люди поруч" показує користувачів, що перебувають поблизу, та майже точну відстань до них. Попри те, що номер телефону користувача при цьому залишається прихованим, він сам того не усвідомлюючи публікує свою домашню адресу в Інтернеті.

Скриншот: УНІАН

Як відключити небезпечну функцію

Потрібно перейти в мобільній версії месенджера в "Контакти" — "Знайти людей поруч".

Відключити відображення профілю можна в будь-який момент, натиснувши на кнопку "Не показувати мене". Також, щоб уникнути зайвих ризиків не дозволяйте цій функції доступ до своєї геолокації.

В самому Telegram цю функцію не визнають вразливістю. Адже упевнені, що користувачі свідомо погоджуються на передачу своєї геолокації, активуючи функцію.

Раніше ми повідомляли, що Росія могла використовувати Telegram для поширення ІПСО щодо корупції в Україні. Також 10 квітня Дуров заявив, що месенджер Telegram досяг аудиторії в 900 мільйонів користувачів на місяць.